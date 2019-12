Stralsund

Zu Beginn des Monats hat sich die Bündnisgrüne Kreistagsfraktion mit den Einzelkreistagsmitgliedern Dr. Carmen Kannengießer und Andrea Kähler, beide kommen von der Wählergemeinschaft „Für Rügen“, zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Die neue Fraktion umfasst nun neun Mitglieder und ist damit die drittgrößte im Kreistag Vorpommern-Rügen.

Professor Ludwig Wetenkamp, Fraktionsvorsitzender und zudem Bürgermeister in der Gemeinde Steinhagen betonte gegenüber unserer Zeitung: „Ich begrüße den Zusammenschluss. Wir haben bereits im Vorfeld eine Zählgemeinschaft gegründet und können so in vielen Ausschüssen mit jeweils starken Vertretern mitarbeiten. Viele Themen, insbesondere die Schwerpunkte auf der Insel Rügen, Mobilität und Naturschutz vereinen uns. Ein Zusammenschluss war da naheliegend.“ Abgeordnete Andrea Kähler sagt: „Wir haben nun einen viel detaillierteren Einblick und können auch die Infrastruktur einer Fraktion nutzen.“

Die neue Fraktion wird zukünftig unter dem Namen Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/FR auftreten. Erste Gelegenheit dazu gibt es am kommenden Montag, dem 4. Dezember. Die Sitzung des Kreistages beginnt um 17 Uhr im Audimax der Hochschule. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem die geänderte Satzung der Abfallwirtschaft, die Kooperation im Welcomecenter sowie verschiedene Anträge, so zum Windpark Gennaker, zum Aufbau einer S-Bahnlinie oder zum Nothafen Darßer Ort.

Von Ines Sommer