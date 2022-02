Versuchter Mord in Stralsund: Angreifer sah Dämonen in den Opfern

Stralsund

Zweifacher versuchter Mord wird dem jungen Mann, der aktuell in der Forensik untergebracht ist, vorgeworfen. Bereits am Sonntag kam es in Stralsund zu Übergriffen auf Passanten durch den 24-Jährigen. Auf einem Rad- und Fußweg zwischen der Hochschule und dem Klinikum am Sund attackierte der Syrer plötzlich einen jungen Mann mit einem Messer von hinten.

Zwar schritt ein Jogger ohne Zögern ein und versuchte, den Täter durch Anschreien von seinem Opfer abzubringen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der 29-Jährige durch das Messer verletzt wurde. Allerdings ließ der Täter dann von seinem Opfer ab und flüchtete Richtung Fachhochschule.

Die Augenzeugen alarmierten gegen 14.50 Uhr den Notruf. Da das 29-jährige Opfer und die Zeugen beim Eintreffen der Polizeibeamten eine konkrete Personenbeschreibung abgeben konnten, wurde die unmittelbare Umgebung auch noch durch die Besatzung drei weiterer Streifenwagen abgesucht, wodurch der Tatverdächtige dann auch auf dem Fußweg in der Nähe der Fachhochschule entdeckt wurde.

Eine weitere Passantin wurde angegriffen

Da der Mann bei seiner vorläufigen Festnahme erheblichen Widerstand leistete, mussten die Beamten Reizgas einsetzen. Bei der Durchsuchung stellten sie dann auch ein Messer bei dem Syrer sicher. Ein Drogenvortest auf dem Polizeihauptrevier ergab außerdem ein positives Ergebnis. Auch bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete er starken Widerstand. Der Geschädigte wurde unterdessen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach der ambulanten Versorgung wieder entlassen werden.

Durch Befragungen im Umfeld wurde bei den Ermittlungen ein weiteres Opfer festgestellt. Demnach hat der Beschuldigte auf seinem Weg dann auch noch eine 53-Jährige mit dem Messer angreifen wollen. Diese trug zufällig eine Heckenschere in ihrer Tasche und konnte den Verdächtigen damit in die Flucht schlagen.

Aus der Vernehmung der beiden Angegriffenen, der Zeugen und des Tatverdächtigen sowie der Sicherung der Spuren am Tatort und Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten war kein Tatmotiv ersichtlich.

„Nachdem der Verdächtige am Montag dem Haftrichter vorgeführt wurde, erließ dieser einen Unterbringungsbeschluss aufgrund möglicher psychischer Beeinträchtigungen. Dies bedeutet, dass der Verdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung – also in der Forensik – untergebracht wird, wenn man die Tat in einem möglichen Zustand der Schuldunfähigkeit begeht“, erklärt der Direktor des Amtsgerichtes, Dr. Sascha Ott. Weitere Untersuchung sollen nun eine Schuldfähigkeit prüfen.

Tatverdächtige leidet unter Wahnvorstellungen

Bis eine Gerichtsverhandlung darüber entscheidet, wird der Verdächtige seine Zeit also in der Forensik verbringen. Anlass für die Entscheidung waren erkennbare Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass der Tatverdächtige unter Wahnvorstellungen leidet. So soll der Syrer Dämonen in den Opfern gesehen haben, die er töten wollte.

Zweifacher versuchter Mord wird dem Mann nun vorgeworfen. Denn wie außerdem bekannt wurde, kam es bereits vor über zwei Wochen zu einem ähnlichem Vorfall. Damals griff der Syrer einen Mitbewohner in seiner Unterkunft an. Dabei kam auch ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz und er verletzte das Opfer durch einen Biss in den Kehlkopf. Der Nachbar musste daraufhin ebenfalls im Krankenhaus versorgt werden.

In den Besitz des Reizstoffsprühgerätes gelangte der 24-Jährige am Tag zuvor. Damals wurde er von einem Funkstreifenwagen gestoppt, als er mit dem Fahrrad auf der B 96 unterwegs war. Nachdem die Beamten ihn auf den Radweg führten, händigten sie ihm versehentlich die Einsatztasche eines Kollegen samt dem Reizgas aus, statt dessen eigener.

Von Wenke Büssow-Krämer