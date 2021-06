Barth/Anklam

Mit so viel Resonance hat man am Ostseeflughafen Stralsund-Barth nicht gerechnet. Zahlreiche Menschen haben sich am Donnerstag von der Transall, dem legendären Transportflugzeug der Bundeswehr, verabschiedet. Viele Male ist sie in den vergangenen Jahrzehnten vor den Toren der Vinetastadt und auch in Anklam gelandet – am Donnerstag nun ein letztes Mal.

Lesen Sie auch Eurofighter verabschiedet Transall bei Rostock - spektakuläre Fotos

Großer Auflauf bei letztem Anflug

Zum Ende des Jahres sollen die Maschinen ausgemustert werden. Das Lufttranssportgeschwaderder 63 in Hohn (Schleswig-Holstein), der letzte verbliebene Transall-Verband, hat eine Maschine mit Sonderlackierung, die Retrobrummel, auf Abschiedstour durch den Norden geschickt. Fans und Flugzeugliebhaber sollen Abschied nehmen können.

Nahe des Ostseeflughafens Stralsund-Barth postieren sich bereits mehr als eine Stunde vor der geplanten Landung der Retrobrummel um 14.30 Uhr die ersten sogenannten Spotter, um sich den besten Platz für eine Aufnahme zu sicher. Nach und nach füllt sich auch die Außenterrasse des Flughafenbistros, zahlreiche Menschen versammeln sich hinter den Zäunen.

„Die Akzeptanz unseres Flughafens hier in Barth ist groß“, weiß Frank-Peter Lender. Er ist Vorsitzender der Aufsichtsrates der Betreibergesellschaft mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der Hansestadt Stralsund und der Vinetastadt Barth als Gesellschafter. Und er lässt es sich nicht nehmen, sich ebenfalls von der Transall zu verabschieden. „Seit Jahrzehnten gibt es mit der Bundeswehr eine gute Zusammenarbeit“, sagt er. Nicht nur, dass die Bundeswehr Übungen auf dem Ostseeflughafen durchführen würde, bei den Familienfesten auf dem Gelände sei die Transall immer wieder eine der Attraktionen gewesen.

1968 in Dienst gestellt

Eine andere Verbindung haben Sebastian Alms und Pierre Bornschein zu der Maschine. „Ich bin aus dieser Maschine schon gesprungen“, erzählt er. Fallschirmspringen ist eines der Hobbys des Hauptmannes bei der Bundeswehr. Auch der Oberstleutnant Pierre Bornschein kennt die Transall aus seiner aktiven Bundeswehrzeit, ist heute Leiter des Kreisverbindungskommandos. „Viele, viele Einsätze ist sie für Luftwaffe geflogen, darunter viele Hilfseinsätze. Sie ist eine sehr zuverlässige Maschine“, erzählt er bevor ein Summen die Ankunft ankündigt.

Gegen 14.45 Uhr tauchen zwei Maschinen am Himmel auf. Während eine über dem Flughafengelände kreist, setzt die Retrobrummel zur Landung an. Flugleiter an diesem Tag ist der Geschäftsführer Jan Hufnagel. Etwas Besonderes sei die Landung für die Piloten der großen Maschine auf der Bahn, auf der sonst nur kleinere Maschinen landen, nicht, sagt er. „Schließlich sind sie dafür konzipiert worden“, sagt er. 1968 ist das militärische Transportflugzeug in Deutschland in Dienst gestellt worden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anklam verabschiedet sich mit kräftiger Wasserdusche

Mehr als 50 Jahre später heißt es nun Abschied nehmen. Gern hätten sich die Gesellschafter mit einem Blumenstrauß bei der Besatzung bedankt. Doch lediglich eine Runde dreht sie, um dann wieder zur Landebahn zu rollen und schließlich in Richtung Laage zu verschwinden – auf Nimmerwiedersehen. „Wir hätten uns gern für die gute Zusammenarbeit bedankt. Es war immer ein Geben und Nehmen“, sagt Frank-Peter Lender während er den beiden Maschinen nachschaut und neben ihm Pierre Bornschein salutiert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ostseeflughafen Stralsund-Barth ist in Mecklenburg-Vorpommern der dritte Stopp auf der rund 1300 Flugkilometer langen Abschiedstour der Maschine am Donnerstag. Nicht nur dort gibt es einen riesigen Auflauf, sondern auch in Anklam, wo die Transall unzählige Male bei Flugplatzfesten und Trabbi-Treffen zu Gast gewesen ist.

Goodbye Transall - Verabschiedung in Anklam am 03.06.2021 Am 03.06.2021 verabschiedete sich Anklam, mit einer kräftigen Wasserdusche der Freiwilligen Feuerwehr, von der Transall C 160, dem legendären Transportflugzeug der Bundeswehr, und sagte Goodbye und alles Gute für den letzten Flug vor der Ausmusterung. Quelle: Tilo Wallrodt

Und so machen sich am frühen Nachmittag nicht nur Spotter auf den Weg zum Flugplatz, sondern ganze Schulklassen und Kindergartengruppen.

Mit einer kräftigen Wasserdusche der Freiwilligen Feuerwehr verabschiedet sich Anklam von der Transall C-160, dem legendären Transportflugzeug der Bundeswehr, und sagt Goodbye und alles Gute für den letzten Flug vor der Ausmusterung. Denn neben der Abschiedstour am Donnerstag über den Norden Deutschlands soll es auch noch eine über den Süden geben.

Von Anja Krüger