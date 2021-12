Video: Stralsunder Stadtwache feuert Salut-Schüsse ab – und lässt es richtig krachen

Stralsund

Zum Jahreswechsel hat sich die Stralsunder Stadtwache etwas Besonderes ausgedacht: Mit Jubiläums-Salven erinnerte die Truppe an einen verliebten Nachtwächter – und an den 30-jährigen Krieg. Ort und Zeit mussten für die Aktion jedoch streng geheim bleiben. Doch gegen 18 donnerte es dabei um so lauter auf der Stralsunder Hafeninsel, unmittelbar neben der Gorch Fock.

Fünf Kameraden der Stadtwache kamen zusammen und bauten eine Kanone mit dem schönen Namen „Stralsunder Orgel“ auf. Weil sie fünf Läufe hat, knallte es gleich mehrfach hintereinander. Und zwar so laut, dass man das Spektakel sogar noch in Altefähr gehört haben soll.

Ein paar Salven für Verliebte

Anlass der Aktion ist aber nicht Silvester, sondern ein Jubiläumsschießen für ein historisches Ereignis. „Für uns ist heute ein besonderer Tag“, sagt Schafrichter Jan Holtfreter (51) von der Stralsunder Stadtwache. Im echten Leben ist Holtfreter Physiotherapeut, aber für die Stadtwache mimte er den Historien-Erzähler. „Vor genau 400 Jahren ist die erste Phase des 30-Jährigen Krieges beendet worden. Es gab sogar einen Friedensvertrag“, sagt er. Doch der Frieden hätte nicht gehalten. „In Stralsund gab es nun zu dieser Zeit einen Stadtwächter, der sehr schwer verliebt war. Seine Liebste weilte außerhalb von Stralsund. Beide waren daher sehr traurig.“

Kein Silvester-Brauch, sondern historische Tradition

Der Wächter hätte dann die gloreiche Idee gehabt, mehrere Salut-Schüsse abzugeben. Weitere Wächter hätten sich diesem Ritual angeschlossen. „Das hätte damals ziemlich viel Ärger geben können“, ordnet Holtfreter ein. „Deshalb gaben sie an, den Frieden von der Nikolaiburg zu feiern.“ Und genau diese Tradition hätten die Stralsunder nun aufgegriffen. Mit Silvester hätte diese Aktion nichts zu tun. Es sei lediglich eine glückliche Koinzidenz.

