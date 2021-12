Stralsund

Landwirte aus dem Stralsunder Umland haben sich für das dritte Adventswochenende eine besondere Aktion ausgedacht: Mit neun Traktoren, die bunt und weihnachtlich geschmückt waren, trafen sie sich am Freitagabend zu einem besonderen Traktoren-Flashmob auf dem Stralsunder Busbahnhof. Dort durften rund 100 Schaulustige die Gefährte erst bewundern, bevor die Landwirte zu einer Lichterfahrt durch die Hansestadt aufbrachen. Besonders die zahlreichen Kinder waren begeistert – ganz zur Freude von Veranstalter Mathias Zeitke aus Lüssow. „Genau darum ging es uns“, sagt Zeitke, der die sogenannten Lichterfahrten aus Kanada kennt – und nun nach Stralsund importiert hat. In Kanada hat er 15 Jahre seines Lebens verbracht. „Dort wird das Weihnachtsfest mit großen Umzügen eingeläutet“, erklärt Zeitke. „Es machen nicht nur die Landwirte mit, sondern auch Händler und Vereine.“

Wird der Weihnachtsmarkt 2022 mit Lichterfahrt eröffnet?

Weihnachtlich geschmückte Traktoren sind am Freitagabend durch Stralsund gezogen. Quelle: Hartmut Heidrich

Die Lichterfahrt fand nun zum zweiten Mal in Stralsund statt. Die Idee dafür hatte Zeitke im vergangenen Jahr, als die Adventszeit wegen der Pandemie noch trister war. „Damals war alles dicht. Anders als jetzt. Wir wollten damals ein Zeichen für die Kinder setzen.“ Dieses Jahr war die Ausfahrt schon viel größer. Kurzfristig wollten sogar noch mehr Trecker-Fahrer mitmachen. „Es konnte aber nur mitfahren, wer seinen Trecker auch bunt geschmückt hatte“, so Zeitke. Bei einigen Traktoren nahm das viel Zeit in Anspruch. Neben weihnachtlichen Grüßen und Lichterketten waren einige Gefährte sogar mit kleinen Tannenbäumen verziert. Die Lichterfahrt soll auch weiter wachsen. Laut Zeitke hätte die Hansestadt bereits Interesse signalisiert, die Landwirte bei ihrer Lichterfahrt zu unterstützen. „Vielleicht können wir mit einer Parade 2022 sogar den Weihnachtsmarkt eröffnen“, kommt der Landwirt ins Schwärmen.

Dieses Jahr verzichtete man jedoch auf eine Parade, auch um den Verkehr in der Hansestadt zu schonen. Während der Start am Busbahnhof hupend und blinkend gemeinsam bewältigt wurde, teilten sich die Traktoren danach in kleine Gespanne.

Von kst