Video zeigt Blitzeinschlag bei Kita in Stralsund: Spielplatz gesperrt

Stralsund

Für Kita-Leiterin Kathrin Freitag fühlte es sich einen Moment lang so an, als wenn das gesamte Gebäude der Kindertagesstätte „Im Heuweg“ vibrierte. Es war Montagmorgen, 7.24 Uhr, als ein gewaltiger Donnerschlag Erzieher und Eltern erschreckte, die gerade dabei waren, ihre Lütten in die Kita zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt zog eine heftige Gewitterfront über die Hansestadt. „Manche Kinder fingen vor Schreck an zu weinen“, sagt Kathrin Freitag. In der Kita sollte um 8 Uhr eigentlich das Frühstück beginnen.

Stralsunder Kita "Im Heuweg". Hier versetzte am Montagmorgen ein Blitzeinschlag Kinder und Erzieher in Schrecken. Quelle: Jörg Mattern

Überall lagen Holzsplitter herum

Es sei nicht gleich klar gewesen, was genau passiert war, denn das Gebäude verfügt über eine Blitzschutzanlage. „Ein Nachbar, der im Haus nebenan wohnt, hatte dann jedoch Bescheid gegeben, dass ein heftiger Blitz in eine der Pappeln auf unserem Spielplatz eingeschlagen hatte“, sagt die Kita-Chefin. Als das Gewitter und der Regen abflauten, lagen um den Baum herum verteilt große Holzsplitter und wenig später entdeckten die Kindergärtnerinnen auch die Spuren im Holz der Pappel, die der Blitz auf seinem Weg in den Erdboden über den Stamm gezogen hatte.

Glücksfall: Blitz ließ den Baum stehen

Kathrin Freitag spricht von einem großen Glücksfall, denn der 30 Meter hohe Baum stand noch und der Regen hatte möglicherweise verhindert, dass die Pappel in Flammen aufging. „Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn der Baum auf eines der benachbarten Häuser oder die Spielgeräte gestürzt wäre“, so die Leiterin. Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Spielplatz. Wegen des heftigen Wetters hatten etliche Eltern ihre Sprösslinge noch nicht in die Einrichtung gebracht, bzw. deren Kommen für den Montag gleich ganz abgesagt.

Die Pappel wird auf weitere Schäden untersucht

Nach dem ersten Schrecken informierte die Einrichtung dann die Feuerwehr. Da der Baum aber noch stand, schauten zunächst ein Mitarbeiter des Bauamtes sowie ein Baumpfleger vorbei. Der Spielplatz wurde weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Gespielt wurde am Montag im Schatten der Bäume auf dem Platz vorerst nicht mehr. „Vereinbart wurde, dass am Dienstag ein Sachverständiger feststellen wird, ob die Pappel noch standfest ist, oder durch den Blitzeinschlag so geschädigt wurde, dass sie aus Sicherheitsgründen abgenommen werden muss“, weiß die Kita-Chefin.

Am Stamm der 30 Meter hohen Pappel sieht man die Spuren des Blitzeinschlages auf dem Weg in Richtung Erde. Weit verteilt lagen rund um den Baum danach Holzsplitter. Quelle: Jörg Mattern

Blitzeinschläge aus Prohn und Abtshagen gemeldet

Im Internet verbreitete sich am Montag auf der Plattform YouTube unter dem Stichwort „Blitzeinschlag in Stralsund am 21.06.2021“ ein Video von einem imposanten Blitzeinschlag in der Hansestadt. Ob es sich dabei um den über dem Kitagelände handelt, geht nicht ganz daraus hervor. Sehenswert ist es dennoch. Wie darüber hinaus aus der Kreisleitstelle Vorpommern-Rügen zu erfahren war, hatte das Gewitter am Montagmorgen auch an weiteren Stellen rund um die Hansestadt für Schäden gesorgt. So traf ein Blitz in Abtshagen ein Einfamilienhaus und beschädigte elektrische und elektronische Geräte. Am Ortsausgang Prohn in Richtung Stralsund fällte der Blitz einen kräftigen Alleebaum. Der Starkregen blieb offenbar ohne Folgen, denn überflutete Keller seien nicht gemeldet worden.

„Heuboden“ ist beliebter Stadtteiltreff

Als die Sonne am Vormittag wieder hinter den Wolken hervorgekommen war, vergnügten sich dann Kita- und Hortkinder auf der abgewandten Gebäudeseite der Einrichtung im Heuweg unter einem Wasserschlauch, andere spielten wieder unbekümmert Fußball. In der Einrichtung, die in Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werkes Stralsund betrieben wird, betreuen 18 pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort bis zu 70 Mädchen und Jungen. Mit dem angesiedelten Stadtteiltreff „Heuboden“ ist die Einrichtung zugleich auch ein beliebter Anziehungspunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Tribseer Vorstadt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Heuboden“ ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn der großzügige und offene Raum befindet sich im Dachgeschoss der Kindertagesstätte und wird mit seinen Angeboten für eine am Gemeinwesen orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit genutzt.

Von Jörg Mattern