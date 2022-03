Stralsund

Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund startet in die heiße Phase. Doch bevor am 8. Mai 2022 für die Bürger der Gang zur Urne ansteht, hatten die Leser der OSTSEE-ZEITUNG die Möglichkeit, die drei Kandidaten live zu erleben.

Am Dienstag, dem 29. März, stellten sich der amtierende Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und seine Herausforderer Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) und Marc Quintana Schmidt (Die Linke) am Nachmittag den Fragen auf einem Wahlforum in der Stralsunder Braumanufaktur.

Wie man das Wahl-Event verfolgen kann

Zu dem Forum luden die IHK zu Rostock zusammen mit der Stralsunder Mittelstandsvereinigung und der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern sowie die Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG als Medienpartner ein. Die Veranstaltung fand in Präsenz statt.

Wer nicht dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, das große Wahl-Event über einen Stream zu verfolgen. Hier können Sie sich das Video noch einmal anschauen.

Wer bei der Umfrage bisher vorn liegt

Für das Wahlforum wollte die OSTSEE-ZEITUNG über eine Umfrage wissen, wen sich die Leser als neuen Oberbürgermeister wünschen. Nach insgesamt 761 abgegebenen Stimmen am Montag lag Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) mit 50,1 Prozent (381 Stimmen) vorn, gefolgt von Melanie Rocksien-Riad (parteilos) mit 41,7 Prozent (317 Stimmen). Den dritten Platz belegt derzeit Marc Quintana Schmidt (Linke) mit 8,3 Prozent (63 Stimmen). Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Hier können Sie weiter abstimmen.

Von Kay Steinke