Stralsund

Die Hansestadt reizt aus, was geht, um weiter zu wachsen. Schließlich will die Stadt jungen Familien ein Leben am Sund schmackhaft machen, und dazu braucht man Wohnmöglichkeiten. Richtung Westen wird dafür jetzt ein gewaltiges Projekt in Angriff genommen: Im Stralsunder Stadtteil Viermorgen entsteht ein neues Wohngebiet mit Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern für Mieter und Eigentümer. Rund 400 Stralsunder könnten hier in ein paar Jahren wohnen.

Zunächst wird Entwässerung gebaut

Noch ist hier Acker, wohin das Auge schaut. Der Baustart ist trotzdem erfolgt, allerdings ist für Otto Normalverbraucher bisher nur der Leitungsbau für die Fernwärme, mit der das neue Gebiet beheizt wird, zu beobachten. Ein paar eingehauene Pflöcke zeigen, wo demnächst die Baustraße entstehen wird. Und ganz weit draußen wird ebenfalls gebuddelt. „Wir müssen uns zuerst um die Entwässerung des gesamten Bereiches kümmern. Dazu soll ein Regenrückhaltebecken gebaut werden, und das gibt dann das Wasser an das viel zu trockene Grünhufer Bruch ab“, sagt Gerd Habedank, Geschäftsführer der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft (LEG) in Stralsund, über diesen für den Umweltschutz wichtigen Schritt.

Erste Häuser könnten Ende 2023 stehen

Die LEG, ein städtisches Unternehmen, ist federführend für Erschließung und Vermarktung des Mega-Wohngebietes mit 115 Bauplätzen. „Es ist das größte, was wir je angefasst haben“, so Gerd Habedank. Er ist optimistisch, dass sich trotz hoher Baupreise Interessenten für das Wohnen am Stadtrand finden. Sobald der erste Bauabschnitt mit der Entwässerung fertig ist, geht’s an die Erschließung des ersten Wohnabschnitts. Nach jetzigem Stand könnte das im Juli sein. „Wir rechnen damit, dass vielleicht im Sommer 2023 das erste Haus gebaut werden kann. Läuft alles gut, ziehen die Ersten Ende 2023 in ihr neues Heim ein“, steckt der LEG-Chef im Gespräch mit der OZ einen groben Zeitplan ab.

Quelle: Insgesamt 115 Bauplätze für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser (in Dunkelblau) werden in den nächsten Jahren in Viermorgen entstehen. Los geht es mit dem oberen Bereich. Und der bringt auch eine neue Buswendeschleife samt Häuschen für die Busfahrer, hier rot gekennzeichnet.

Das Unternehmen baut die Häuser nicht selbst, sondern setzt dabei auf Investoren. Und die entscheiden, ob sie in Viermorgen Mietwohnungen oder Wohnen im Eigentum anbieten. Geplant sind in diesem ersten Abschnitt 30 Parzellen, davon sind drei Plätze für den Geschosswohnungsbau vorgesehen. Maximal vier Stockwerke sind zugelassen. Zwar beginnt die LEG noch nicht mit der Vermarktung, dennoch können sich Häuslebauer bereits registrieren lassen. „Wir merken die Bauwilligen vor und nehmen dann Kontakt auf, wenn wir soweit sind“, so Habedank.

Stralsund wächst mit neuem Wohngebiet Das neue Wohngebiet in Viermorgen entsteht westlich der Lübecker Allee. Es reicht im Nordosten an das Grünhufer Gebiet Vogelsang heran, wird im Westen fußläufig sogar eine Verbindung nach Freienlande schaffen und schließt im letzten Bauabschnitt zum jetzigen Eigenheimgebiet Viermorgen auf. Lüneburger Straße, Braunschweiger Straße und Stader Straße heißen die neuen Adressen. Gebaut wird in drei Abschnitten: Der erste Teil (30 Parzellen) und zweite Teil (45 Parzellen) sind eine weiträumige Erweiterung hinter der heutigen Buswendeschleife. Im 3. BA wird der Anschluss an die Eigenheime in der Kollberger Straße geschaffen – mit 40 Bauplätzen. Von der Erschließung über Vermarktung bis zum Hochbau wird mit jeweils zwei Jahren gerechnet. Viermorgen ist der jüngste Stadtteil Stralsunds. Er entstand Anfang der 90er-Jahre. 1992 zogen hier die ersten Mieter ein. Außerdem wird hier in den nächsten Jahren der Berufsschulcampus des Landkreises Vorpommern-Rügen gebaut. Dazu wird das Gelände um Haus der Wirtschaft und Hotel umgestaltet und erweitert.

Eine Besonderheit wurde noch in den B-Plan 39 eingearbeitet: Eine neue Buswendeschleife, die sich im Gegensatz zur jetzigen weiter im Wohngebiet befindet und dort für eine bessere Anbindung sorgt. „Außerdem haben wir noch ein kleines Gebäude geplant – mit Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen für die Busfahrer. Diese Idee fand der Nahverkehr auch gut, denn da gibt es jetzt an der Endhaltestelle Viermorgen ja gar nichts“, sagt Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung in der Stralsunder Stadtverwaltung.

Bieterverfahren für Außengrundstücke

Er berichtet unserer Zeitung, dass die Zuschnitte der Grundstücke noch einmal verändert wurden. „Wir haben jetzt Eigenheime mit Grundstücken von 550 Quadratmeter im Durchschnitt, damit das Ganze bei den derzeitigen Baupreisen noch bezahlbar bleibt. Natürlich gibt es kleinere Unterschiede – im Inneren sind die Parzellen etwas größer, im äußeren Ring etwas kleiner.“

Was kosten die Grundstücke?

LEG-Geschäftsführer Gerd Habedank betont, dass man die Vermarktung deshalb auch gestaffelt vornehmen werde. „Für die Außengrundstücke haben wir ein Bieterverfahren vorbereitet, damit haben wir in anderen Baugebieten gute Erfahrung gemacht. Vorteil: Dadurch können wir die Flächen im Innenbereich günstiger anbieten.“

Wieviel Geld müssen die Häuslebauer denn auf den Tisch legen? „Wir sind nach jetzigem Stand im Durchschnitt bei 150 Euro pro Quadratmeter Bauland. Mein Ziel ist es, durch die Einnahmen aus dem Bieterverfahren die Innenflächen auf 120 Euro pro Quadratmeter zu drücken“, sagt Gerd Habedank. Und Stephan Bogusch schiebt hinterher: „Das ist der Vorteil, wenn man so ein großes Projekt mit einer städtischen Gesellschaft baut, da geht es nicht um Gewinnmaximierung wie auf dem freien Markt, was in vielen Städten damit endet, dass sich keiner mehr ein Häuschen leisten kann.“

Man will auch Spekulanten einen Riegel vorschieben, denn mit dem Land-Kauf geht man automatisch eine Bauverpflichtung ein. „Kaufen und 20 Jahre liegen lassen – das geht nicht“, sind sich LEG und Stadt einig.

Dilemma mit Baupreisen und Personalnot im Bau

Das Dilemma mit Baupreisen und Personalmangel bei Baufirmen werde sich natürlich auswirken auf das, was eine Familie für die eigenen vier Wände bezahlen muss. „In der Regel sind die Preise stark abhängig von den Bauzeiten, und die hängen wiederum von der Frage ab: Wie will ich bauen? Wir selbst sind nicht daran interessiert, die Preise in die Höhe zu trieben, wir wollen ja verkaufen und entwickeln“, unterstreicht Gerd Habedank von der LEG.

Nach OZ-Recherche bei Stralsunder Investoren heißt es, dass man für Haus und Grundstück schon mit insgesamt 500 000 Euro rechnen müssen. Dennoch habe man die Erfahrung gemacht, dass Geld da sei. Entweder durch ein vorgezogenes Erbe oder weil ein Paar im öffentlichen Dienst gut verdient. Bleibt abzuwarten, wie sich die Familien künftig entscheiden. Bei Mietwohnungen könnten übrigens in neuen Häusern 11 Euro Kalt pro m² fällig werden. Alles natürlich nur grobe Schätzungen, weil keiner weiß, wie sich die Lage entwickelt.

Mit dem 2. Bauabschnitt wird begonnen, wenn die Vermarktung der ersten 30 Parzellen gut läuft. Heißt, hier könnten 2023/24 noch einmal 45 Bauplätze dazu kommen. In einem 3. BA kann das Wohngebiet Viermorgen 2025 um weitere 40 Parzellen erweitert werden. „Die Teile funktionieren aber auch autark. Das heißt, wenn die Häuslebauer uns die Bude einrennen, könnten wir auch eher mit Abschnitt 2 und 3 starten“, sagt der LEG-Chef.

Von Ines Sommer