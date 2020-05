Stralsund

Die Türen der Stadtbibliothek Stralsund stehen allen Besuchern seit dem 23. April wieder offen. Viele Neuerscheinungen, drunter Bücher, Filme, Musik, Spiele und Kindermedien stehen zum Ausleihen zur Verfügung.

Da alle entliehenen Medien zum Zeitpunkt der Schließung im März bis einschließlich zum 18. Mai verlängert worden sind, bietet sich an diesem Montag die Gelegenheit, alle bisher noch zu Hause verbliebenen Medien gegen neues Medienfutter einzutauschen. Ab sofort laufen alle Leihfristen dann wieder wie gewohnt, gestaffelt nach Medienart, weiter. Die genauen Leihfristen sind auf dem Ausleihbeleg ersichtlich.

Überraschungspakete packen lassen

Außerdem bereiten die Mitarbeiterinnen weiterhin Medienwunschpakete vor, die anschließend in der Stadtbibliothek abgeholt werden können. Und wem die zündende Idee fehlt oder wer einfach auf andere Gedanken kommen möchte, für den bietet sich ein Überraschungspaket an: Je nach den individuellen Interessen stellen die Mitarbeiterinnen ein Paket zusammen – mit Büchern, Filmen, Musik, Comics oder Zeitschriften. Unter Telefon 03831/25 36 78 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stralsund.de ist das schnell und einfach möglich.

