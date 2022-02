Stralsund

Die schweren Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia sind in den letzten Tagen, teils mit Orkanböen der Windstärke 12, auch über Stralsund hinweggezogen. Über 20 Bäume wurden dabei allein im Zoo entwurzelt, und dabei sind etliche Sachschäden zu verzeichnen. Derzeit laufen noch die Aufräumarbeiten, so dass der Zoo am Montag noch geschlossen bleiben muss.

Feuerwehr beseitigt noch Schäden

Derweil ist die Feuerwehr dabei, noch Sturmschäden zu beseitigen, räumt Bäume und Zweige weg. Aber auch Dachziegel müssen gesichert werden. An diversen Gebäuden sind sichtbare Schäden an Dächern, Fassaden, Gesimsen und Mauerkronen zu sehen. Fehlstellen an Dachflächen sind Zeugen für abgestürzte Dachziegel, die sich teilweise auf Straßen und Gehwegen wiederfanden.

Deshalb ruft das Amt für Planung und Bau der Hansestadt alle Hauseigentümer auf, ihre Gebäude umgehend auf Schäden zu kontrollieren und eventuelle Gefahren unverzüglich zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen. „Wer selbst nicht aufs Dach steigen kann, möge sich bitte dafür Hilfe holen. Es darf der schlimmste Fall nicht ein einziges Mal eintreten, dass zum Beispiel ein Dachziegel einem Passanten auf den Kopf fällt“, so der Appell aus dem Bauamt. iso

Von iso