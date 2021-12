Vier Kinder in Stralsund vermisst: Vater wohl nicht mehr in Deutschland

Stralsund/Rügen

Dramatische Wende im Fall der vermissten Kinder aus Stralsund: Laut einem Nachbarn des Vaters befindet sich die Familie nicht mehr in Deutschland. „Er hat ein anders Auto verwendet“, sagt ein Nachbar.

Der silberne Opel Zafira, den die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben hat, steht auch noch auf dem etwas maroden Öko-Bauernhof auf der Insel Rügen, im Trenter Ortsteil Jabelitz. In der gesamten Gemeinde leben nur etwas mehr als 600 Einwohner, in Jabelitz selbst stehen nur wenige Häuser – und auch der Ökohof der Familie ist am Sonntagmittag verlassen.

Vater auf dem Weg nach Italien?

Laut Nachbarn soll sich der Vater mit seinen vier Kindern nach Italien abgesetzt haben. Ob er dort wirklich schon angekommen ist, ist jedoch noch unklar. Dennoch soll wohl sicher sein, dass der Vater ähnliche Aktionen bereits in der Vergangenheit versucht haben soll.

Der Hof des Vaters auf der Insel Rügen. Quelle: Christian Rödel

Nach etlichen Fahndungshinweisen schlug die Polizei am frühen Sonntagnachmittag am Hof auf. Von den Kindern und dem Vater war dort jedoch nur eine Spur: alte Opel Zafira.

Der Rüganer soll bereits am Sonnabend die vier Kinder Paula (8), Finn Maximilian (10), Tom Yannick (12) und Lisa Lena Sonneborn (15) aus Stralsund abgeholt haben. Dort waren die Geschwister zuletzt in unterschiedlichen Einrichtungen des Jugendamtes untergebracht.

Laut Polizei wurden die Kinder auch zuletzt in ihrer Heimatstadt gesehen. Bisher ging die Polizei davon aus, dass sich der Vater mit den Kindern noch in Mecklenburg-Vorpommern befindet. Inzwischen wird europaweit nach ihnen gefahndet.

Die Unterbringung der Kinder durch das Jugendamt habe der Vater für unangebracht gehalten und sie als „Freiheitsberaubung“ eingeschätzt – weshalb er die Kinder am Sonnabend eingesammelt habe und verschwunden sei. Seitdem sucht die Polizei nach den fünf Personen.

Laut einem Sprecher der Polizei bestehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr für die Kinder. Jedoch sei man weiterhin darum bemüht, die vier Geschwister schnellst möglich zu finden und zur Mutter zurückzuführen.

Was sonst noch über Frank T. Sonneborn bekannt ist

Auch sonst ist der Vater kein Unbekannter auf der Insel Rügen. So engagierte sich der Trenter lange im Kreisverband der Grünen auf der Insel Rügen. Zeitweise betrieb er auch ein Bio-Mobil auf Rügen, mit dem eine Gemeinschaft Bio-Produkte auf der Insel Rügen bekannter machen wollte. Vor einem Jahr trat die Familie jedoch aus einem anderen Grund an die Öffentlichkeit. So war im November 2020 die Eselstute Emma ausgebüxt. Damals half die Rügener Bevölkerung bei der Suche nach dem vermissten Tier, das knapp zehn Jahre auf dem Hof gelebt hatte.

Wer hat Paula, Finn Maximilian, Tom Yannick und Lisa Lena Sonneborn gesehen? Die vier Kinder werden seit Sonnabend, 14.30 Uhr vermisst – Lisa Lena sogar bereits seit 9.30 Uhr am gleichen Tag. Zur aktuellen Fahndungsmeldung kommen Sie hier.

Von Kay Steinke und Christian Rödel