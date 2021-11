Stralsund

Die Brandkatastrophe vom 12. Juli ist vielen in Stralsund noch präsent. In der Barther Straße 57 war in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Mieter von 12 Wohnungen hatten in dieser Nacht auf einen Schlag ihr Zuhause verloren. Dennoch waren alle froh, dass niemand verletzt wurde. Alle wurden rechtzeitig aus dem Haus gebracht.

Brand verursachte Millionenschaden

Die Flammen hatten sich so schnell ausgebreitet, dass vieles vom Keller bis zum Dach zerstört wurde. Der Schaden ging in die Millionen. Die Einwohner wurden zunächst in Notunterkünften, Hotels und bei Familienangehörigen untergebracht, denn das Gebäude war unbewohnbar.

Jetzt soll das Gebäude saniert werden, wie Eigentümer Fred Muhsal informierte. Bevor die Entkernung so richtig beginnt, konnte sich die OZ auf der Baustelle umschauen. Hier unsere Bilder.

Zur Galerie Vier Monate nach dem Brand durfte die OZ auf die Baustelle in der Barther Straße. Dort beginnt jetzt die Sanierung, genauer gesagt die Entkernung des Gebäudes.

Von Ines Sommer