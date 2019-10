Brandshagen

Auffahrunfall in einer Kreuzung in Brandshagen bei Stralsund: Vier Personen sind am Montagmorgen auf der B 105 leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 71-Jährige aus Schleswig-Holstein auf den Wagen eines 24-Jährigen aus Stralsund auf.

Beide Fahrzeugführer, ein neunjähriges Kind sowie ein 49-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die vier Personen ins Krankenhaus nach Stralsund. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeitig auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Von OZ