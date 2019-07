Tribsees

Darauf freut sich ganz Tribsees, schließlich steht er der fulminanten Tribseeser Kirche ein besonderes Konzert ins Haus: „Die Orgel tanzt – Walzer, Tango, Boogie und Co.“ ist es überschrieben. Dabei geht es um ein humorvolles Orgelkonzert, bei dem die Pfeifen tanzen. Zu erleben ist es am Samstag, dem 3. August, um 19 Uhr in St. Thomas.

An diesem Abend wird sie einmal mehr in den Blickpunkt gerückt, die bedeutende Buchholz-Orgel, die 1831 gebaut wurde. In einem beschwingten Konzert mit vier Händen und vier Füßen sowie gleichzeitiger Video-Übertragung der Orgel-Spielanlage wird das Ganze auf einer großen Leinwand im Kirchenraum zu sehen und zu hören sein.

Orgel-Tanzmusik aus fünf Jahrhunderten

Iris und Carsten Lenz spielen bei dem Konzert am 3. August gemeinsam auf der Orgel in Tribsees. Quelle: privat

An Tribseeser Orgel erklingt originale Tanzmusik für Pfeifenorgel von 1500 bis heute. Bereits in der Frühzeit der Orgelmusik wurden neben geistlichen Kompositionen auch Tänze für Orgel komponiert. Schon in den ersten Orgel-Notenbüchern im 14. Jahrhundert sind erste Orgel-Tänze überliefert“, sagt Iris Lenz. Die Künstlerin sitzt gemeinsam mit ihrem Mann Carsten an diesem Abend an der Orgel.

„Auch in Klöstern der Barockzeit entstand Orgel-Tanzmusik oder im 19. Jahrhundert in der Schweiz die berühmten Toggenburger Hausorgeltänze. Heute wird diese Tradition mit vielen neuen Orgelstücken im Swing- und Jazz-Stil fortgesetzt“, sagt die Musikerin.

Märsche, Tango, Swing und Polka

Die Konzertbesucher erwarten Tänze, Märsche, Walzer, Tango, Polka, Ländler, Swing, Blues, ChaChaCha, Boogie und Co. von Elias Nikolaus Ammerbach, Giovanni Morandi, Elsbeth Forrer, Thomas P. Westendorf, Julien Bret und Robin Dinda (Charlie Dog Blues).

Das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz. Quelle: privat

Die Organisten sind das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz. Die beiden Virtuosen gelten zurzeit als eines der führenden Orgel-Duos in Europa. Sie sind Organisten an der großen und bedeutenden Skinner-Orgel in Ingelheim am Rhein. Bisher haben sie zahlreiche Konzerte in vielen Ländern Europas, in Russland und in den USA gespielt, rund 30 CD-Einspielungen und drei Video-DVDs vorgelegt sowie bei Radio- und TV-Produktionen mitgewirkt. In Tribsees wird Carsten Lenz übrigens auch Geburtstags-Tänze zu „Happy Birthday“ spielen.

Vor drei Jahren begeistert von Buchholz-Orgel Tribsees

Die Musiker ergänzen: „Wir haben an dieser außergewöhnlichen Orgel in Tribsees bereits vor drei Jahren ein Konzert gespielt. Mit ihrem vielseitigen Klangbild eignet sie sich ideal für unser neues Konzertprogramm. Wir freuen uns sehr darauf, den Besuchern dieses klangschöne Instrument mit fröhlichen und humorvollen Orgel-Tänzen präsentieren zu können.“

Vor dem Konzert Orgel-Führung

Etwa zehn Minuten vor Konzertbeginn machen die beiden Musiker als kleines Vorprogramm noch eine kurze Orgel-Vorführung, bei der die Besucher Einblicke in die Funktionsweise und Klangmöglichkeiten der Buchholz-Orgel bekommen. Auch dazu sind die Trebelstädter und ihre Gäste herzlich willkommen.

Der Eintritt zu diesem sommerlichen Konzert-Höhepunkt in der Tribseeser Kirche ist frei, um eine Kollekte wird am Ausgang gebeten.

Orgel in Tribsees Quelle: Detlef Duske

Ines Sommer