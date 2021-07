Stralsund

Rennabsage, weil es geregnet hat? Das soll im Stralsunder Speedwaystadion künftig Geschichte sein. Der MC Nordstern hat die corona-bedingte Zwangspause und das damit verbundene Renn- und Veranstaltungsverbot genutzt und das Areal im Paul-Greifzu-Stadion umgebaut – für eine Viertelmillion Euro.

Möglich wurde die Investition einerseits durch die unkomplizierte Förderung von Landessportbund, Stadt und Sponsoren. Nur so konnte man kurzfristig in der rennfreien Zeit im Stadion solche Baumaßnahmen durchziehen. Andererseits haben die Vereinsmitglieder den Umbau alleine gestemmt. „Gräben schippen, Rohre verlegen, Bahnbelag sieben, Bänke erneuern – da kommen Tausende Stunden zusammen“, berichtet Nordstern-Präsident Bernd Hoppe. Er dankt dafür allen Mitgliedern, besonders der Technik-Truppe um Bahnmeister Steffen Höppner.

Premiere am Samstag beim Team-Cup

Die breitere Speedwaypiste verspricht spannendere und schnellere Rennen. Quelle: Ines Sommer

Wenn die Zuschauer am Sonnabend beim Speedway-Team-Cup (Start 17 Uhr) nach einer ausgefallenen Saison endlich wieder Rennluft schnuppern können, sind sie Zeuge einer Premiere. Als erster Verein in Deutschland haben die Nordsterne nämlich ihre Piste so umgebaut, wie man es sonst nur aus der Speedway-Nation Polen kennt. Die 385-Meter-Bahn hat ein leichtes Gefälle von außen nach innen. „Und wir haben den Kurveneingang von 11 auf 16 Meter verbreitert. Das heißt, da sind jetzt ganz andere Überholmanöver möglich“, erklärt Rennleiter Bernd Sagert.

Was sich so leicht ausspricht, war ein hartes Stück Arbeit, denn 6000 Tonnen Bahnmaterial mussten bewegt werden. Wer im letzten Jahr mal im Pauli vorbeigeschaut hat, wird die hohen Berge gesehen haben, die überall verteilt waren und durchgesiebt werden mussten. Beim nun überarbeiteten Stralsunder Bahnbelag handelt es sich übrigens um ein Gemisch aus Steinkohlenschlacke, Steinmehl, Brechsand und Lehm.

Neue Entwässerung verlegt

Außerdem wurden die Zuschauerbänke im Pauli erneuert. Quelle: Ines Sommer

Doch wichtig ist auch das, was man nicht sieht, nämlich die Entwässerung. Hier hatte es in den letzten Jahren immer wieder Probleme gegeben, weil das Regenwasser nicht bzw. schlecht ablief, zumal auch das Wasser vom Rasenplatz in der Mitte auf der Speedwaybahn landete. Der MC hat eine komplett neue Rohrleitung unter die Erde gebracht, damit das Oberflächenwassr künftig vernünftig ablaufen kann, und das in eine Rinne, die eine größere Aufnahmefähigkeit hat. Den ersten Härtetest hat das System nach den Güssen der letzten Tage bereits bestanden.

Nutznießer des Ganzen sind nicht nur die Nordsterne, die die Bahn samt anderer Speedway-Nebenanlagen von der Stadt gepachtet haben. Auch der Rasen im Innenfeld, der von der Stadt für die Fußballer und ihre Punktspiele saftig grün gehalten wird, sind jetzt das Wasserproblem los. „Da hätten wir uns schon ein bisschen Engagement gewünscht, denn immerhin haben sie auch einen Nutzen von unserer Baumaßnahme. Da kam aber leider nichts“, stellt Frank Busanny, 1. Vorsitzender des Vereins, fest.

Tore versetzt, Krankenwagen nun schnelle auf der Bahn

Auffallen wird den Fans auch, dass die Tore versetzt wurden. Die Bahn-Crew fährt nun direkt vom Standort hinter der Gegengeraden auf die Piste. Das spart Zeit, auch für den Krankenwagen, der dort künftig Stellung bezieht. Die Bande musste angepasst werden. Sitzbänke wurden überholt, so dass 2000 Zuschauer Platz nehmen können. Demnächst sollen noch Schalensitze folgen. Und auch bei der Versorgung werden den Fans Veränderungen auffallen.

Auch wenn der 1958 gegründete Stralsunder Speedway-Klub schon eine Kinder-Trainingsbahn gebaut hat – wohl die einzige weit und breit mit kleinem Flutlicht – und so Nachwuchs ausbildet (Interessenten können dienstags und mittwochs zum Training vorbeischauen), bleiben natürlich Wünsche offen. „Eine Halle für die Technik und behindertengerechte Zugänge stehen da zum Beispiel ganz oben auf der Liste“, so Bernd Hoppe.

Junioren-WM-Lauf ist sportlicher Höhepunkt 2021

Sportliche Höhepunkte (die OZ berichtet dazu noch ausführlich) sind die Deutsche Meisterschaft am 14. August (Start 16 Uhr) und das Rennen am 4. September. Da wird auf der Stralsunder Speedwaypiste nämlich das erste der drei Weltfinals im Kampf um den Junioren-Weltmeister-Titel ausgetragen. Die umgebaute Bahn wird aber schon am Samstag zum Team-Cup eingeweiht.

