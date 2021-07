Vize-Kanzler Olaf Scholz kommt nach Stralsund

Stralsund

Premiere für Stralsund und den Vize-Kanzler: Olaf Scholz hat sich für Sonnabend in der Hansestadt angekündigt. „Wir bleiben im Gespräch – mit allen Bürgerinnen und Bürgern, die Zeit und Lust haben, vorbeizukommen. Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Zuschauer und will umgekehrt erfahren, was die Menschen in Stralsund und Vorpommern umtreibt“, schreibt die SPD-Kreisvorsitzende Beatrix Hegenkötter.

Es dürfe alles angesprochen werden – von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über gute Löhne, zukunftsfähige Mobilität und Gesundheitsversorgung, die unterschiedlichen Herausforderungen in der Stadt und auf dem Land, moderne Bildung und Digitalisierung bis hin zu Fragen, wie eine sozial gerechte Klimapolitik aussieht.

Unterstützung für Anna Kassautzki

Und das ist der eigentliche Grund für den Besuch aus Berlin: Die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 15, Anna Kassautzki, hat Olaf Scholz im Rahmen seiner Deutschlandtour nach Stralsund eingeladen. Sie erhofft sich natürlich Rückenwind vom prominenten Unterstützer aus der Hauptstadt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Los geht’s um 19.30 Uhr auf dem Alten Markt. Die Band „Just for Fun“ spielt zur Einstimmung auf einen hoffentlich warmen Sommerabend. Gegen 20 Uhr wird Olaf Scholz erwartet, der zuvor in Anklam ist. Bis etwa 22 Uhr wird der Vize-Kanzler in Stralsund bleiben, bevor er sich auf den Weg zurück nach Berlin macht. Und damit das SPD-Treffen komplett ist, hat sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig angesagt.

Von Ines Sommer