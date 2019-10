Stralsund/Steinhagen

Schocknachricht für „Charly“ kurz vor der Ausstrahlung ihres Auftritts bei den letzten Blind Auditions der Castingshow „ The Voice of Germany“: Die Location für das geplante Public-Viewing ist belegt – Charly kassiert eine kurzfristige Absage!

Voice of Germany im Live-Blog ab 19.15 Uhr: So schlägt sich „Charly“ bei den Blind Auditions

Zur Galerie Eine unglaubliche Stimme und viel Präsenz auf der Bühne: Sophie-Charlotte Lewing (19) hat es geschafft. Die 19-Jährige aus Negast bei Stralsund, die eigentlich nur „Charly“ genannt wird, ist bei den „Blind Auditions“ der Casting-Show „The Voice of Germany“ dabei.

Für Sängerin Sophie-Charlotte Lewing ist heute ein großer Tag. Am Donnerstagabend ist die 19-Jährige aus Negast bei Stralsund auf dem TV-Sender Pro7 zu sehen – und präsentiert dort ihre starke Stimme einem Millionen-Publikum. Mit rund 30 Familienmitgliedern und Freunden wollte „Charly“ die Sendung ursprünglich im Gemeindehaus der Gemeinde Steinhagen sehen. „Alle Gemeindevertreter hatten uns bereits zugesagt, dass das Haus zu diesem Zeitpunkt frei wäre“, sagt Charly. „Auch im Buch war keine Veranstaltung eingetragen.“ Doch dann stellte sich heraus: Das Gemeindehaus ist belegt. „Für eine Hochzeit. Die war leider nicht eingetragen“, sagt Charly. Damit stand das private Public-Viewing plötzlich auf der Kippe – und das nur wenige Stunden vor Charlys TV-Premiere!

„Charlys“ Mama rettet Public-Viewing!

Doch Charlys Mama konnte das Public-Viewing ihrer Tochter retten! „Dank meiner Mutter ist es möglich, dass wir genau das Gleiche in einem Hotel in Negast organisieren.“ Also: Das Public-Viewing findet statt! Nicht aber in Steinhagen, sondern in Negast. „Wir haben noch mit der Technik zu kämpfen“, sagt Charly. „Vielleicht können wir auch nur auf einem kleinen Fernseher schauen“, sagt die 19-Jährige etwas gestresst – wenige Stunden vor ihrem großen TV-Auftritt.

So klingt die Stralsunder „ Voice of Germany “:

Von Kay Steinke