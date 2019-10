Stralsunderin bei „The Voice of Germany“: So klingt die Stimme von „Charly“

Stralsund/Negast

Schon als Kind hat Sophie-Charlotte Lewing überall gesungen. Jetzt steht ihr großer Auftritt auf dem TV-Sender Pro7 kurz bevor. Am Donnerstagabend wird die 19-Jährige aus Negast bei Stralsund ihre starke Stimme bei „ The Voice of Germany“ einem Millionen-Publikum präsentieren. „Wer den Auftritt sehen möchte, sollte früh einschalten“, sagt „Charly“. Offenbar wird sie bereits kurz nach 20.15 Uhr auf der Bühne um die Gunst der vier Coaches kämpfen. Einen Eindruck ihrer eindrucksvollen Stimme bekommt man schon jetzt über dieses Video. Hier singt „Charly“ den Song einer ihrer Lieblings-Künstlerinnen nach, „Valerie“ von Amy Winehouse.

Im Video: So klingt „Charly“, die Stralsunder „ Voice of Germany“

„Ich singe überall“, sagt „Charly“. „Da ist meine Familie auch mal von mir genervt.“ Denn: „Bei uns zu Hause läuft immer laute Musik!“

Zum Vergleich: Amy Winehouse mit „Valerie“:

„Charly! Daumen sind gedrückt!“

Ihr Mut wird bereits jetzt auf der Facebookseite der Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG gefeiert. „Tolle Stimme!“, kommentiert Christiane Rothbart. Gosia Małgosia schreibt: „Charly, die Daumen sind gedrückt!“ Und Steffi Schumacher: „Du hast schon in der Schulzeit mit deiner tollen Stimme geglänzt! Viel Glück und Erfolg für die Musikerzukunft!“

Bildergalerie: Wird Charly aus Stralsund zum Popstar?

Zur Galerie Eine unglaubliche Stimme und viel Präsenz auf der Bühne: Sophie-Charlotte Lewing (19) hat es geschafft. Die 19-Jährige aus Negast bei Stralsund, die eigentlich nur „Charly“ genannt wird, ist bei den „Blind Auditions“ der Casting-Show „The Voice of Germany“ dabei.

„Sie lernt etwas fürs Leben und hat Mut“, schreibt Brittas Welt. „Sie hat es richtig gemacht. Sie geht einen Weg und weiß noch nicht wohin es geht.“ Und Katy Mit Ypsilon kommentiert: „Charly! Da schau ich dann auch mal rein. Daumen sind gedrückt!“ Jörg Schulz hingegen ist skeptisch: „Das wird nichts. Wer hält dagegen?“, fragt er. „Ihr kennt Voice of Germany und sie wäre nicht eingeladen worden, wenn sie nicht gut wäre. Aber wird sie sich abheben von den Anderen?“

Mehr lesen:

„ The Voice of Germany“: Charly singt für Stralsund

„The Voice“-Coach Rea Garvey: „Wir können uns bis aufs Blut bekämpfen!“

Sie war 2012 Zweitplatzierte bei „ The Voice of Germany“: Isabell Schmidt aus Greifswald

Von Kay Steinke