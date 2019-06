Stralsund

Zu einer Gedenkveranstaltung laden die Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, und Thomas Nitz von der Stralsunder Selbsthilfegruppe Stasiopfer am 17. Juni ein. Sie beginnt um 16.30 Uhr an der Gedenkstätte gegenüber vom Rügendammbahnhof.

Gedenkrede hält Jörn Mothes

Erinnert wird an den Volksaufstand am 17. Juni 1953. Damals haben auch in Stralsund vor allem Arbeiter der Volkswerft gegen die Politik der DDR-Führung und die damit verbundene Ignoranz der SED gegenüber den Bedürfnissen der Arbeiterklasse einschließlich ihres Beschlusses, die Arbeitsnormen zu erhöhen, protestiert. Der Aufstand wurde gewaltsam niedergeschlagen. Die Gedenkrede wird Jörn Mothes halten, 1998 bis 2008 Landesbeauftragter für MV für die Stasi-Unterlagen.

Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution

Mitorganisator Thomas Nitz: „2019 ist das 30. Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution. Die Worte ‚Wir sind das Volk‘ und die Jahreszahlen 1953 sowie 1989 sind an der Stralsunder Gedenkstätte für den 17. Juni 1953 auf einer Bodenplatte eingelassen. Man kann das in verschiedener Reihenfolge lesen. Das lässt auch Fragestellungen in Gegenwart und Zukunft zu: ‚Sind wir das Volk? Sind wir immer noch bereit Freiheit und Demokratie zu schützen, Mut zu zeigen und Verantwortung zu tragen?‘ Verbindendes Motto der Stralsunder Veranstaltung wurde: ‚Vergeben? Ja. Vergessen? Nie!’ Beides wird zunehmend wichtig.“

Neuer Gedenkstein „Wir sind das Volk“

