Stralsund

Die Entwicklung des maritimen Gewerbeparks „Volkswerft“ in Stralsund nimmt an Fahrt auf. Wie Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte, sollen die ersten Verträge mit zwei neuen Mietern noch im April 2022 unterschrieben werden. Neben der Stralsunder Firma Ostseestaal wird sich voraussichtlich der norwegische Schiffbauer Fosen Yard am Sund ansiedeln – und neuer Ankermieter werden.

Ein Engagement der deutschen Firma Nordic Yards, die mit Vitaly Yusufov einen russischen Eigner hat, ist damit offenbar aus dem Rennen.

200 neue Jobs sollen noch 2022 in Stralsund entstehen

„Ich habe dafür gekämpft, dass wir als Stadt die Werftflächen kaufen“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Die ersten zwei Pachtverträge unterschreibe ich schon im April mit Ostseestaal und Fosen Yards, sodass zusammen rund 200 Arbeitsplätze entstehen und die ersten Schiffe noch in diesem Jahr gebaut werden könnten.“

Langfristig sollen es jedoch noch viel mehr Jobs werden. „Mein Ziel sind mittel- bis langfristig mindestens 1000 Arbeitsplätze“, so Badrow. Mit weiteren Unternehmen stehe die Hansestadt bereits im Gespräch. Sie kommen größtenteils aus der Industriebranche, darunter soll sich auch ein „emissionsfreier Schiffszerleger“ für den Standort am Sund interessieren.

„Wir wollen hier 2022 noch 200 neue Jobs schaffen. Dabei wird es aber nicht bleiben“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: HANSESTADT STRALSUND

Überraschend ist der Zuschlag für Fosen Yards. Als Ankermieter haben sie offenbar Nordic Yards ausgestochen. Die Schiffbauer aus Norwegen blicken auf eine lange Tradition zurück, die sich bis ins Jahr 1918 zurückverfolgen lässt. Zudem sind die Norweger bereits in Deutschland aktiv. Denn im Herbst 2018 übernahm das Unternehmen die in Emden ansässigen Nordseewerke, die seit 2019 als Tochtergesellschaft Fosen Yard Emden GmbH geführt werden. Hauptsitz der Schiffswerft ist jedoch Rissa in der norwegischen Gemeinde Indre Fosen am Trondheimfjord. Der Name leitet sich von der dortigen Halbinsel Fosen ab.

Fosen Yards: Was die Schiffbauer aus Norwegen drauf haben

Mit den Standorten in Emden und Rissa können die Fosen-Schiffbauer vieles bauen. Im Portfolio der Fosen-Gruppe tauchen Spezialschiffe für die Offshore-Industrie genauso auf wie Frachter, Fähren, Passagierschiffe, aber auch Forschungs- und Polizeischiffe. Hinzu kommen unter anderem Konstruktionen für die Aquakultur-Industrie. Verschrieben hat man sich laut eigenem Claim „Makes the future at sea“ jedoch der Zukunft.

Ein Beispiel der hochmodernen Konstrukteurskunst ist die „Color Hybrid“. Die mit 160 Metern Länge und für 2000 Passagiere ausgelegte Fähre gilt als weltweit größtes Plug-in-Hybrid-Schiff – und wurde nach Entwürfen der norwegischen Schiffbauer konstruiert.

Fosen Yards kann aber auch Luxus. Dies belegt unter anderem das Kreuzfahrtschiff „The World“. Es gilt als erstes als Privatresidenz ausgestattetes Seeschiff. Die Bewohner leben an Bord, während das Schiff die Weltmeere befährt. Sie können ihre bis zu 360 Quadratmeter großen Apartments aber auch vermieten. Dieses Beispiel zeigt: Mit Fosen Yards wäre es also durchaus denkbar, den Kreuzfahrtmarkt weiter zu bedienen – oder sogar die „Crystal Endeavor II“ weiterzubauen, für die etliche Teile bereits auf der Stralsunder Werft liegen.

Trotz intensiver Vorarbeit ist Nordic Yards aus dem Rennen

Außen vor geblieben ist jedoch Nordic Yards, die vor der Übernahme des MV Werften Standortes durch die Hansestadt Stralsund – und vor Beginn des Krieges in der Ukraine – als Ankermieter beste Chancen hatten. Für eine mögliche Übernahme hatte Nordic Yards schon 2021 die technischen Anlagen wie den Schiffslift unter die Lupe genommen. „Es wurden auch schon Mitarbeiter- und Kundengespräche geführt“, sagt Nordic-Geschäftsführerin Olga Scholtz. „Wir haben viel Zeit und Arbeit in unser Engagement in Stralsund investiert. Für uns ist die Situation nun ärgerlich, weil ein anderer Wettbewerber bevorzugt wurde.“

„Wir stehen auf keiner Sanktionsliste und werden ein Angebot für Rostock abgeben“, Olga Scholtz, CEO Nordic Yards. Quelle: Martin Börner

Ein gemeinsames Engagement sei Thema gewesen, aus Sicht ihres Unternehmens aber nicht sinnvoll. „Fosen will den Standort mit einem ähnlichen Konzept bewirtschaften wie wir“, ordnet Scholtz ein. Man hätte Nordic Yards auch eine Halle angeboten. „Für unsere Bedürfnisse war diese aber zu klein.“

Nordic Yards will Bemühungen um Rostock intensivieren

Bekannt ist, dass Nordic Yards für die eigene Flotte dringend nach Bauplätzen in Deutschland sucht. Da Stralsund dafür aus dem Rennen ist, wollen sie sich nun verstärkt um den Rostocker Standort der insolventen MV Werften bemühen. Dort läuft der Bieterprozess durch den Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen noch bis zum 8. April. Nordic Yards wird laut Olga Scholtz ein Angebot abgeben. Wie aussichtsreich dieses Engagement ist, bleibt jedoch unklar. „Solange der Krieg in der Ukraine läuft, wird der deutsche Schiffbau an sich nicht mit russischen Firmen organisiert“, sagt Stefan Schad von der IG Metall. „Das ist der politische Wille in unserem Land und das ist auch richtig so. Sie müssen erklären, auf welcher Seite sie stehen.“

„Wir sind eine deutsche Firma und das Geld bewegt sich allein in einem deutschen Kreislauf“, entgegnet Olga Scholtz. „Weder unsere Firma steht derzeit auf einer Sanktionsliste noch unser Gesellschafter oder seine Familie.“

Als Bieter kann Nordic Yards auf jeden Fall mitmischen. „Es mag in den letzten Wochen ruhiger geworden sein um Nordic Yards“, sagt Cord Schellenberg, Sprecher des Insolvenzverwalters der MV Werften. „Wir müssen im Bieterprozess jedoch offen sein für alle Interessenten.“ Entscheidend sei am Ende das beste Angebot.

Von Kay Steinke