„Volkswerft Stralsund“: Wie es zur Übernahme auf dem Werftgelände aussieht

Stralsund

Die Hansestadt hat den Stralsunder Standort der insolventen MV Werften übernommen. Der Kauf in Höhe von rund 16,5 Millionen Euro, umfasst dabei nicht nur die Grundstücke, sondern auch die Hallen, Gebäude, Anlagen – und vieles, was sonst noch dort rumsteht. Schon in vier Monaten die Produktion in dem maritimen Gewerbepark unter dem Label „Volkswerft“ anlaufen.

Doch ist das auch realistisch? Wie Bilder zeigen, befindet sich auf dem Gelände nicht nur Kräne, Bauteile für den „Global Two“, sondern auch technische Relikte, die aus den Zeiten vor Genting oder Nordic Yards stammen.

Zur Galerie Die Hansestadt Stralsund hat nicht nur das Gelände von den MV Werften übernommen, sondern auch die Hallen, Gebäude und Betriebsmittel. Bilder zeigen, wie es aktuell auf dem Gelände aussieht.

Für die verbliebenen Schiffbauer am Sund bleibt nicht viel Zeit, um das Gelände mit rund 32 000 Quadratmeter Büroflächen, 24 000 Quadratmeter ausgestattete Werkstätten und 97 000 Quadratmeter Hallen flott zu machen.

Von Kay Steinke