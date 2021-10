Vollsperrungen in Stralsund: Hier drohen im Oktober Staus

Stralsund

In den kommenden Wochen wird es auf einigen Straßen in Stralsund besonders eng. Einige Maßnahmen werden dabei vermutlich nicht nur bei Autofahrern für Frust sorgen. Auch Geh- und Radwege müssen teils vollgesperrt werden.

Ab Montag, dem 4. Oktober, muss der Geh- und Radweg in der Friedrich-Engels-Straße zwischen dem Carl-Heydemann-Ring und dem südlichen Zugang zum Moorteichweg für Tiefbauarbeiten voll gesperrt werden. Fußgänger werden gebeten, an den Querungsstellen am nördlichen Zugang zum Moorteichweg bzw. an der Einmündung Carl-Heydemann-Ring die Straßenseite zu wechseln. Radverkehr in Richtung Süden muss auf die Fahrbahn wechseln. Bis zum 22. Oktober soll diese Maßnahme abgeschlossen sein.

Vollsperrung Platz des Friedens bis 8. Oktober

Noch in dieser Woche wird eine Havarie an der Schmutzwasserleitung am Platz des Friedens behoben. Die Straße an der südlichen Einmündung zum Carl-Heydemann-Ring ist bereits volll gesperrt worden. Bis zum 8. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Lediglich Fußgänger können die Arbeitsstelle passieren.

Vollsperrung Tribseer Straße

Für den Austausch eines Kabelschachtes muss auch die Tribseer Straße voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt vom 18. Oktober bis zum 12. November 2021 auf Höhe der Deutschen Bank. Auch hier können lediglich Fußgänger können die Arbeitsstelle passieren.

Vollsperrungen auf der Rügenbrücke

Ebenfalls im Oktober wird die Rügenbrücke zeitweise vollgesperrt. Die Sperrung am 16. Oktober erfolgt aber nicht wegen einer Baumaßnahme, sondern weil an diesem Sonnabend von 9 Uhr bis 16 Uhr der 13. Rügenbrücken-Marathon über das Bauwerk führt. Der Autoverkehr wird an diesem Tag über den Rügendamm umgeleitet. Pkw-Fahrer sollten sich auch auf diese „sportliche Sperrung“ einstellen – denn diese gilt als sicher.

Verkehrstechnik muss ausgetauscht werden

Unklar ist hingegen noch, wann genau die Rügenbrücke erneut zur Baustelle wird. In der Zeit nach den Herbstferien soll veraltete Verkehrstechnik ausgetauscht werden. Für diese Arbeiten müsste die Brücke dann ebenfalls komplett gesperrt werden. Über den genauen Zeitraum will das Landesamtes für Straßenbau und Verkehr aber erst noch informieren. Ursprünglich waren für diese Maßnahme knapp zwei Wochen angesetzt, vom 20. September bis 1. Oktober. Doch damals wurde die Maßnahme verschoben.

Von kst