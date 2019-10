Voltigiergruppe in Deyelsdorf gegründet

Deyelsdorf/Grimmen

Die Freude steht der achtjährigen Lilly ins Gesicht geschrieben. Mit einem Lächeln auf den Lippen hockt sie auf dem Rücken des großen Pferdes, die Arme zur Seite gestreckt. Von Angst oder Unsicherheit keine Spur. Dabei trainiert das zierliche Mädchen erst seit wenigen Wochen in der Voltigiergruppe „re-vol-the“ in Deyelsdorf das Turnen auf dem Pferd. „re-vol-the“ steht für „reiten, voltigieren und Therapie“. Stefanie Bayer gegründete sie vor rund zwei Monaten als Abteilung des Reit- und Fahrverein Grimmen. Ab dem 6. November sollen auch Trainingseinheiten in Grimmen angeboten werden.

Von Bayern in den Norden

Vor rund einem Jahr zog die gebürtige Bayerin mit ihrem Sohn und vier Pferden in den Norden – in den zum Wohnhaus umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshauses in Deyelsdorf. „Das Haus habe ich schon vor fünf Jahren als Ferienhaus gekauft. Mein Plan war es, irgendwann hierher zu ziehen. Als ich dann meinen Job, an dem ich ehrlich gesagt nicht so sehr hing, verlor, habe ich beschlossen, hier neu anzufangen“, erzählt sie.

Voltigieren: Ein Sport, der verbindet

Schon in Bayern habe sie einen Kinderreitstall betrieben. „Da lag der Fokus aber mehr auf dem Spring- und Dressurreiten“, erzählt die aufgeschlossene Frau. Hier nun auf dem Voltigieren. Eher durch einen Zufall. Ein kleiner Junge aus Bulgarien, ursprünglich aus der Gemeinschaftsunterkunft in Tribsees, ist die Schlüsselfigur gewesen, den sie für vier Wochen betreut habe, erzählt die Diplom-Sozialpädagogin. Schon vorher hätten sie vereinzelt Kinder aus dem Ort gefragt, ob sie nicht reiten dürften. Mit der Voltigiergruppe möchte sie nun Kinder und Jugendliche aus der Region und aus der Flüchtlingsunterkunft zusammenbringen, ihnen einen gemeinsamen Anlaufpunkt bieten und es ihnen ermöglichen, gemeinsam zu lernen und ihnen zu gemeinsamen Erfolgserlebnissen verhelfen – eben Integrationsarbeit leisten.

Voltieren eigne sich ganz besonders dafür. „Es ist ein Sport, den man nur als Team ausüben kann. Auch Einzelvoltigierer haben einen Trainer, einen Longenführer und vor allem ein Pferd in ihrem Team. Und das Pferd macht diesen Sport international, denn es spricht keine Sprache und unterscheidet keine Hautfarben“, begründet sie.

Niemand soll ausgeschlossen werden

Gleichzeitig möchte die gebürtige Bayerin auch Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien diesen Sport ermöglichen. „Unser Ziel ist es, kein Kind, das gerne voltigieren möchte, auszuschließen. Deshalb erheben wir nur einen Vereinsbeitrag von derzeit 40 Euro pro Jahr für Kinder, 50 für Jugendliche. Dies können Eltern über das Budget für Bildung und Teilhabe finanziert bekommen“, berichtet sie.

Training am Strand von Prerow: Für die Re-vol-the-Gruppe war es ein tolles Erlebnis. Quelle: Stefanie Bayer

Ihr Konzept kommt bereits jetzt an – nach nur zwei Monaten. Mittlerweile 15 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Deyelsdorf und aus Tribsees – sowohl aus der Flüchtlingsunterkunft als auch der Stadt selbst – trainiert sie. „Da trainiert jetzt unter anderem der Junge, der zuvor auf der Straße herumlungerte und mit seiner Zeit nichts anzufangen wusste, gemeinsam mit den Mädchen aus Syrien und dem Jungen aus Eritrea“, erzählt Stefanie Bayer. Sicher gebe es auch die ein oder andere Herausforderung zu meistern, allein durch die unterschiedlichen Mentalitäten, sagt sie. „Aber es entsteht mit der Zeit eine Art Gruppendynamik. Die Kinder stehen füreinander ein, helfen sich gegenseitig, loben und maßregeln sich auch“, erzählt sie.

Ein Sport also, bei dem die Kinder ganz viel Rüstzeug fürs Leben bekommen würden. „Teamfähigkeit, Ehrgeiz, Disziplin und Selbstvertrauen. Und über die Erfolgserlebnisse lernen sie das Lernen“, unterstreicht sie.

Ab November Trainingseinheiten in Grimmen

In Grimmen möchte Stefanie Bayer ab dem 6. November immer mittwochs in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr Trainingseinheiten in der Sporthalle der Robert-Koch-Regionalschule anbieten. „Zunächst Turn- und Gerätetraining, um die Grundlagen zu schaffen. Auch ein Holzpferd werden wir fürs Training dahaben“, berichtet sie. Später wird dann freitags in der Halle in Deyelsdorf auf richtigen Pferden trainiert.

Gern können Interessierte sich bei ihr unter der Telefonnummer 0174 / 675 46 30 für ein Schnuppertraining anmelden.

Von Anja Krüger