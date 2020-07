Vom Hilton nach Hiddensee: Wie dieser Concierge ins Gasthaus „Klausner“ kam

Kloster

Bernd Rohner (63) ist wieder früh aufgestanden. Er sagt, dass er auf Hiddensee viel früher aufwacht als in Berlin. Seine Schicht als Aushilfskellner im Klausner beginnt heute erst 11.30 Uhr. Die Corona-Zeiten haben ihn auf die Insel gespült und am liebsten würde er bleiben. Der Concierge aus dem Hilton Hotel am Berliner Gendarmenmarkt, der sich vorerst bis Ende September in Kurzarbeit befindet, hat am 28. Juni seinen Job bei Ramona Siegel im Gasthaus „Zum Klausner“ angetreten.

„Es ging alles ganz schnell“, sagt Bernd Rohner. „Eigentlich wollte ich nur für meine Frau und mich für unseren letzten Urlaubstag einen Tisch bestellen. Die Stimme am anderen Ende klang etwas angestrengt und sagte, dass sie gerade Corona bedingt wenig Zeit und Personal hätte. Und ich fragte sie spontan, ob sie Hilfe bräuchte. Sie sagte: sofort! Ich habe mich dann am nächsten Tag der Kartoffel schälenden Chefin vorgestellt.“ Jetzt bringt er das Essen mit an die Tische, räumt sie ab, lässt Corona-Listen ausfüllen, platziert die wartenden Gäste und unterstützt, wo er gebraucht wird.

Was ihn beeindruckt, sind die klaren, aber oft sehr anstrengenden Tätigkeiten seiner Kollegen, von der Spüle bis zum Tresen. Die Art, wie gut sie miteinander umgehen, besonders in der stressigen Mittagszeit, wenn es die meisten Gäste in den Klausner zieht. Dass er bis Mitte Juli, vielleicht auch länger, Teil davon sein kann, erlebt Bernd Rohner als ein Geschenk.

Zweiter Besuch auf Hiddensee

Die Idee, auf der Insel zu arbeiten, kam seiner Frau, mit der er seit 37 Jahren verheiratet ist. „Irgendwie war alles Schicksal“, überlegt er. „Unseren geplanten Urlaub nach Südtirol haben wir abgesagt und waren überrascht, dass wir spontan auf Hiddensee für sechs Tage noch ein Zimmer gefunden haben, WC und Dusche auf dem Gang. Bedingung war, sofort anzureisen.“

Bernd Rohner besuchte 2008 schon einmal kurz die Insel, aber dieses Mal hat es ihn sofort erwischt. Das spürte seine Frau und während sie die vielen Wege über die Insel liefen oder fuhren, entdeckten sie in Vitte, Kloster oder Neuendorf in Restaurants, Pensionen und Hotels kleine Zettel auf der Suche nach Personal. Was sich aber als große Hürde erwies, sind häufig die fehlenden Personalunterkünfte, die es vielen Gastronomen auf Hiddensee erschweren.

Concierge seit 30 Jahren

Das war bei Ramona Siegel kein Problem. „Ich kannte den Klausner vorher nicht, wusste nichts von Kruso, dem Hiddensee-Roman aus dem letzten Sommer der DDR, obwohl ich das Buch seit ein paar Jahren im Regal stehen habe. Ich hatte nur die schöne Landschaft und das Meer genossen.“ Bernd Rohner spürt, dass alles für ihn eine größere Bedeutung zu haben scheint.

„Durch die Kruso-Führung von Ute Fritsch habe ich mich erstmalig mit dem Thema beschäftigt. Werde natürlich auch das Buch von Lutz Seiler lesen, der selbst als Tellerwäscher hier gearbeitet hat. Mich interessieren die Leute, die hier oben waren. Aussteiger, die ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit mit einer persönlichen Freiheit verbinden wollten.“

Er erlebt viele Gäste, die bewusst zum Klausner kommen, die das Buch gelesen haben. Andere kommen wegen der besonderen Landschaft. Aber die meisten wüssten nichts von Kruso, sagt er und dann wird er wieder plötzlich zum Concierge, der den Gästen Lesungen, Orgelkonzerte und besondere Plätze auf der Insel empfiehlt. Denn das ist sein Job im Hilton Hotel in Berlin, wo er seit 30 Jahren tätig ist. Dort gehört er zum Team der Rezeption, steht im schwarzen Frack hinter einem kleinen Tresen, am Revers rechts und links goldene Schlüssel, die sich kreuzen.

Wünsche erfüllen

Das Zeichen für eine internationale Concierge-Verbindung. Er empfängt und verabschiedet die Gäste, informiert, organisiert und empfiehlt, was man in Berlin unternehmen kann. Kümmert sich um Reklamationen und Beschwerden, um Vergessenes und Gestohlenes. „Ein Concierge sollte Dinge möglich machen, die eigentlich nicht gehen“, sagt er. „Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten, ihnen zuzuhören, und bin gern bereit, anderen ihre Wünsche zu erfüllen.“

Er erzählt von einem Gast, der in einer Stunde einen Rundflug über Berlin organisiert haben wollte. Oder von einer alten englischen Dame, die ihrem kleinen Hund bei kaltem Wetter gern Westen anzieht. Da diese beschädigt war, musste Bernd Rohner an einem späten Samstagnachmittag in Berlin eine neue auftreiben „Das war schon eine Herausforderung“, lacht er.

Reiseführer, Psychologe und Babysitter

„Ich verstehe mich als eine Mischung aus Reiseführer, Psychologe und Babysitter.“ Das Publikum im Hilton Hotel ist sehr wohlhabend und in den Bedürfnissen häufig sehr anspruchsvoll. Die Gäste kommen aus allen Ländern der Welt. Das mache seinen Job so spannend, die verschiedenen Kulturen. Und da er zu DDR-Zeiten Sprachwissenschaften studiert habe, profitiere er auch von seinen Kenntnissen in Französisch, Arabisch und Russisch.

Als im März Corona über das Land kam, traf es auch, wie viele andere Unternehmen auf Hiddensee und anderswo, das Hilton Hotel. Plötzlich blieben die Gäste aus. Sechshundert Zimmer standen nahezu leer. Der Concierge und seine Kollegen wurden in Kurzarbeit geschickt. Corona habe ihn hierher geführt, an diesen besonderen Ort.

Und eigentlich möchte er nicht so schnell wieder fort. Möchte hier arbeiten, fotografieren und malen, wandern und weiter nach den Spuren der Künstler suchen, die diese Insel auch nicht mehr losgelassen hat. Bernd Rohner schaut auf die Uhr und legt seinen Mundschutz bereit. Es wird Zeit, die ersten Gäste sind angekommen.

Von Ulrike Sebert