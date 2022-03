Vom Krieg überrascht: Eugen (21) aus Stralsund sitzt in der Ukraine fest

Stralsund

Noch lebt Eugen. Der junge Projekttechniker aus Stralsund besuchte seine Eltern in der Ukraine – und wurde vom Kriegsausbruch in seinem Geburtsland bitter überrascht. Nun sitzt Eugen Suprunenko im Kriegsgebiet fest. Zweimal hat er versucht, die ukrainische Grenze in Richtung Polen zu passieren – ohne Erfolg. Mit 21 Jahren ist er im wehrfähigen Alter – und hat als gebürtiger Ukrainer derzeit keine Chance, das Land zu verlassen.

Um jedes Lebenszeichen des 21-Jährigen sind seine Freunde und Stralsunder Kollegen der Gotsch GmbH dankbar. Bei dem Heizungs- und Sanitär Betrieb aus Langendorf (Vorpommern-Rügen) hat er zuletzt gearbeitet. So soll es auch bleiben.

Kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine gelandet

Dass Russland die Ukraine angreift, war weder für Eugen noch für seine Eltern vorhersehbar. „Am 19. Februar bin ich in die Ukraine geflogen, um meine Eltern zu besuchen“, schildert Eugen. Da sei der Krieg noch fern und kein Thema gewesen. Nun kämpft er mit seiner Familie ums Überleben, fernab der neuen Heimat, Stralsund.

Hier ist Eugen zur Schule gegangen, hat seinen Abschluss gemacht und seine Ausbildung, bis er bei Gotsch vor knapp einem Jahr durchstartete. Laut Unternehmensgründer und Chef Henrik Gotsch hat der 21-Jährige dank seiner Fähigkeiten im Anlagenbau eine große Karriere vor sich. Trotz des jungen Alters hätte er die Planung für ein Projekt in Kappeln (Schleswig-Holstein) übernommen. Dafür fehlt Eugen nun. Unverschuldet.

Urlaubsreise wird zum Horrortrip

Diese Rakete schlug unmittelbar neben Eugen Suprunenko ein. Der junge Stralsunder hatte Glück, dass sie nicht explodierte. Quelle: Eugen Suprunenko

Denn die Ereignisse am Donbass überschlugen sich. Über Nacht wurde die vermeintliche Urlaubsreise für Eugen plötzlich zum Horrortrip. In der Nacht zum 24. Februar befahl der russische Präsident Wladimir Putin die „Militäroperation“ in der Ukraine. Kurz danach erfolgten die ersten Raketenangriffe auf ukrainische Städte und Kiew musste den Luftraum für den zivilen Luftverkehr schließen.

Den geplanten Rückflug nach Deutschland am 28. Februar konnte Eugen nicht mehr antreten. Ganz im Gegenteil. Er musste aus den plötzlich umkämpften Gebieten fliehen. Auf Eugen wurde geschossen. Eine Rakete schlug unmittelbar neben seinem Auto ein. „Ich sah den Flugkörper am Himmel – und schloss die Augen“, schilderte Eugen seinen Stralsunder Freunden. Der 21-Jährige hatte Glück. Ein Blindgänger. Zwar schlug die Rakete ein, dennoch explodierte sie nicht.

Ukraine-Krieg für Eugen wie ein Déjà-vu

Für den jungen Mann und seine Familie sind die Gefechte wie ein Déjà-vu. Er stammt aus der Stadt Slo­wjansk im Verwaltungsbezirk Donezk, knapp 100 Kilometer entfernt von der Oblasthauptstadt Donezk. Dort kam es bereits von April bis Juli 2014 zu erbitterten Kämpfen zwischen prorussischen Rebellen unter der Führung rus­si­scher Mili­tärs und der ukrai­ni­schen Armee. Es gab Tote auf beiden Seiten. Zwar konnte die Stadt befreit werden, dennoch flohen viele Zivilisten. Zu diesen zählte der damals erst 14-jährige Eugen, der mit seinen Eltern nach Deutschland kam.

Eugens Familie wurde aus Deutschland abgeschoben

Die Familie baute sich in Stralsund ein neues Leben auf. Doch vor anderthalb Jahren war für Eugens Eltern Schluss. Zwar waren sie integriert und arbeiteten, doch ihre Asylgesuche wurden abgelehnt – die Abschiebung folgte. So erging es im Jahr 2020 im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt 17 Ukrainern. Insgesamt wurden innerhalb der letzten drei Jahre 28 Personen (zurück?) in die Ukraine abgeschoben, 36 sind im selben Zeitraum freiwillig ausgereist. Eugen konnte bleiben, als jugendlicher Azubi ohne Eltern.

Immer mehr Ukrainer auf der Flucht

Das erste Wiedersehen nach der Abschiebung hat nun auch für Eugen fatale Folgen. „Ich muss warten, bis der Krieg vorbei ist“, sagt er. Untergekommen ist Familie Suprunenko bei Freunden in Czernowitz, rund 250 Kilometer entfernt von der polnischen und 50 Kilometer entfernt von der rumänischen Grenze. Dort wurden bereits Massenunterkünfte für Geflüchtete aus der Ost-Ukraine eingerichtet. Schulen, Sporthallen und Studentenwohnheime sind voll mit Menschen, Keller werden als Luftschutzbunker verwendet. Wer das Land noch verlassen kann, verlässt aber auch Czernowitz. Mehr als 1,5 Millionen Ukrainer befinden sich schon auf der Flucht, rund 64 000 Kriegsflüchtlinge hat das Bundesinnenministerium bis zum 8. März bereits in Deutschland registriert.

Was die Menschen in der Ukraine brauchen

Kommt kein rasches Ende, könnte es laut Eugen auch in Czernowitz bald aussehen wie zum Beispiel in Charkiw. „Die Stadt ist wegen russischer Luftangriffe zur Hälfte weg, einfach weg“, sagt Eugen (immer noch verwundert). „Kitas, Schulen, Krankenhäuser – alles zerbombt und zerstört. Und es gibt einige kleine Städte, die hat es noch viel schlimmer getroffen.“ Laut Eugen brauchen die Menschen in der Ukraine momentan unter anderem warme Decken, weil die Menschen dort in kalten, unterirdischen Bunkern ausharren. „Noch wichtiger sind Lebensmittel, die lange haltbar sind“, betont der 21-Jährige. „Und viele Medikamente, weil die Russen hier auf die zivile Bevölkerung schießen.“ Was er noch klarstellen will: „Unser Volk hier braucht keine Hilfe von der russischen Seite. Wir wollen nicht von den russischen Soldaten ’befreit’ werden. Vor dem Angriff war es hier in Ordnung. Die russischen Soldaten haben uns hier Bomben, Tod und Mord gebracht, keinen Frieden.“

Gotsch-Mitarbeiter sichert Eugens-Gehalt für drei Monate ab

Projekttechniker Mathias Vöge (52) von der Stralsunder Gotsch GmbH wohnte zusammen mit Eugen Suprunenko auf Montage in Kappeln. Er brachte die Hilfe für den jungen Kollegen ins Rollen und hofft, dass Eugen bald wieder zurück ist und dann seine Meisterausbildung anfangen kann. Quelle: privat

Auf den Frieden hofft Eugen dennoch. Damit er zurück nach Deutschland kann. Zu seinen Freunden, zurück in sein eigentliches Leben. Auch er sieht seine Zukunft bei der Gotsch GmbH – und seine Kollegen helfen wo sie können. „Wenn er raus kommt, fahren wir hin und holen ihn ab“, sagt sein Chef Henrik Gotsch. „Wir schätzen ihn als jungen Kollegen, aber auch als Menschen.“

Dennoch sei es schwierig, dem jungen Mann und seiner Familie gezielt zu helfen. Seine Kollegen haben sich dennoch etwas überlegt. „Wir können ihm eine große Sorge nehmen, indem wir seinen Job absichern“, sagt Projekttechniker Matthias Vöge, der sich unter der Woche mit Eugen auf Montage in Kappeln eigentlich eine Wohnung teilt. „Er ist ein guter und ehrgeiziger Junge. Er soll wissen, dass hier bei uns sein Platz ist“, so Vöge.

Für insgesamt drei Monate hätten Gotsch und die 45 Mitarbeiter bereits vorgesorgt, sodass Eugens Gehalt sicher ist. „Auch wenn er aus der Ukraine nicht raus kann, laufen die ganzen Kosten für sein Leben hier ja weiter“, erklärt Gotsch. Dennoch hoffen alle, dass diese Hilfe nicht gebraucht wird – und Eugen schnell zurückkommt und in Stralsund noch 2022 mit seiner Meisterausbildung beginnen kann.

Von Kay Steinke