Vom Molkerei-Chef zum Grillmeister: Syrer eröffnet in Stralsund eigenes Restaurant

Sie wollen sich in die Herzen der Stralsunder grillen: Am 1. Juni eröffnen die Eheleute Motasem Shah Kakah (43) und Shammaa Mohamad Ali (37) ihr eigenes Restaurant. Mit syrischen Gerichten, selbstgemachtem Ayran (salziges Joghurtgetränk) und orientalischen Süßigkeiten sollen dann die Kunden in Shammaa’s Küche verzückt werden.

Die zwei Syrer, die 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, starten mit ihrem gastronomischen Angebot in einer unsicheren von Lockdown und Corona-Angst geprägten Zeit. Doch Warten ist für sie auch keine Perspektive. „Wir schaffen das“, ist sich Motasem sicher. „Wir wollen nicht von Sozialhilfe leben, sondern uns in die Gesellschaft einbringen.“ Da sie nicht länger auf Jobs warten wollen, schaffen sie sich selbst welche – als Restaurantchef und Chefköchin.

Bomben zerstörten Motasem’s Molkerei in Aleppo

Der 43-jährige Motasem floh mit seiner Familie vor fünf Jahren aus dem syrischen Kriegsgebiet. Erst schlossen Gotteskrieger der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS) in Aleppo seine frisch modernisierte Firma. Dann fielen Bomben auf die Molkerei, vermutlich von der Syrischen Armee. Genau weiß es der langjährige Molkerei-Chef nicht. „Bei einem Angriff wurden 80 Prozent der Anlangen zerstört“, sagt Motasem. „Kollateralschaden.“

Als Freunde und Verwandte ihr Leben verloren, entschied er, für seine Familie eine neue Heimat zu finden. „ Deutschland ist bekannt als Land der Unternehmer“, sagt Motasem. „Deshalb wollen wir hier unser Glück versuchen.“

Der Holzkohlegrill ist das Herzstück im neuen Lokal am Carl-Heydemann-Ring. Quelle: Kay Steinke

Motasem und Shammaa begrillten Stralsund 2019 schon im Bürgergarten

In Stralsund begann das neue Leben vor rund fünf Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Dort sind sie jetzt raus. Die fünfköpfige Familie fand eine kleine Wohnung. „Wir mussten viele Herausforderungen meistern“, sagt die 37-jährige Shammaa Mohamad Ali.

Die Mutter von drei Kindern ist die Namenspatronin des neuen Lokals am Carl-Heydemann-Ring, direkt neben dem Landratsamt. Denn Shammaa ist verantwortlich für die Ausrichtung der Küche. Schon in Syrien hat sie viel und mit Leidenschaft für andere gekocht – nur noch nicht in einem eigenen Restaurant. Während sie also die Chefköchin im korallroten Gebäude sein wird, wird Motasem wohl am großen Holzkohlegrill stehen, Gäste bewirten – und eigene Molkerei-Produkte wie Halloumi (Grillkäse) kreieren.

„Ursprünglich wollten wir in der Milch- und Käseindustrie arbeiten“, sagt Motasem. Bei der Rügener Molkerei Inselfrische in Poseritz hätte er ein Praktikum absolviert. Doch aus einem längeren Engagement wurde nichts. „Für uns als Zugezogene erschien eine Investition in die Branche als zu komplex und unsicher“, erzählt Motasem. „Trotzdem wollten wir arbeiten und uns so bei den Menschen bedanken, die uns aufgenommen haben.“

Bereits im Juli 2019 gründeten Motasem und Shammaa einen Catering-Service. „Wir haben im Café Südwest syrische Abende veranstaltet und letzten Sommer im Bürgergarten syrisches Essen angeboten.“ Von ihren Kunden ernteten sie Zuspruch. Mit dem Restaurant wollen sie sich nun weiter professionalisieren.

Haben die Familie bei der Gründung unterstützt: Rica Strauß (links) und Meike Kleinschmidt. Quelle: Kay Steinke

Kindern fanden schnell Freunde, deswegen bleibt die Familie am Sund

Den Tag der Eröffnung sehnt die Familie herbei. Miete fällt schon seit Anfang des Jahres an, ursprünglich wollten sie im April öffnen. Doch der Lockdown kam dazwischen. Jetzt wird der Holzkohlegrill am 1. Juni ein erstes Mal angeworfen.

„Das Haus passt perfekt“, sagt Motasem und verweist auf die Integration seines Grills. In der Altstadt seien die Mieten für ein ähnliches Gebäude mindestens doppelt so hoch gewesen. Das die Eheleute am Kindertag die Eröffnung feiern, haben sie aber auch ihren Kindern zu verdanken. Denn diese wollten am Sund bleiben. „Sie haben schnell Freunde gefunden“, sagt Motasem. „Und fühlen sich hier wohl.“ Das sei wichtig, für einen Neustart in ein neues Leben, auf der Suche nach einer Heimat.

Von Kay Steinke