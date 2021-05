Vom Stralsunder Stic-er Theater auf die großen Bühnen der Welt

Stralsund

100 Lieder, Cocktails, Unterhosen und ein Film: All das will der skurille Künstler Mathias Baresel bis Ende des Jahres an die Öffentlichkeit bringen. Seinen ersten Song „All Days Undone“ hat der gebürtige Stralsunder bereits auf der Musikplattform Spotify veröffentlicht worden.

Mit seiner Kunstfigur Ted Brasko verbindet der 33-Jährige Musik und Schauspiel, während er ausgedachte Geschichten aus dem Leben des Charakters mithilfe von Liedern erzählt. „Anfangs habe ich ganz klassich Konzerte mit meiner Gitarre gespielt. Das wurde mir dann aber zu langweilig“, sagt der heute er heute über seine verrückten Live-Shows.

Mit Ted Brasko will er eine Art eigenes Universum kreieren – Unterhosen inklusive. Diese vertreibt er bereits seit Ende 2020. Seine heutige Musikrichtung hingegen beschreibt er als Trap-Cloud-Emo-Rap. Darunter versteht man ruhige elektronische Klänge kombiniert mit emotionalem Sprechgesang.

Das Album-Cover der neuen Single "All Days Undone", zu finden auf Spotify, Quelle: Konstantin von Sichart

Stic-er Theater gab ihm neuen Mut

Wie bringt man das alles unter einen Hut? – Kreativität und Mut, neue Dinge auszuprobieren, machen es möglich. Baresel scheut sich vor keiner Herausforderung. Das war allerdings nicht immer so. Baresel erinnert sich an seine Jugend am Strelasund.

Er war nämlich schon immer anders, fügte sich keiner ihm vorgeschriebenen Rolle. „Man merkt gar nicht, wie sehr gesellschaftliche Erwartungen die Persönlichkeit prägen und die Umgebung einen einschränken kann“, sagt Baresel. Deutlich wurde diese Einstellung vor allem während der Schulzeit.

Anstatt auf dem Hansa-Gymnasium fleißig die Schulbank zu drücken, hing Baresel als Teenager lieber hinter Stralsunder Supermärkten ab, wo er Alkohol trank und über das Leben philosophierte. Eine Klasse musste er wiederholen. Beinahe drohte er auf die schiefe Bahn zu gelangen. „Die Schule hat mir die Freude am Lernen genommen“, erklärt er. Damals rettete ihn das Stic-er Theater.

Das Jugendtheater kooperierte eng mit dem Theater Vorpommern und bemühte sich regelmäßig, Schauspieler aus der Praxis einzubeziehen. Zum ersten Mal war Mathias Baresel mit Menschen konfrontiert, die wie er, ihren eigenen Weg einschlugen und sich für die Kunst entschieden. Das diente dem jungen Stralsunder als Ansporn sich ebenso künstlerisch zu entfalten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe getanzt anstatt zu marschieren“

Mit 18 Jahren kehrte er seiner Heimat, vorerst den Rücken zu. Er sah in der Großstadt neue Möglichkeiten und Bekanntschaften. So machte er sich auf nach Berlin. Zunächst allerdings landete er aufgrund des damaligen Wehrdienstes bei der Bundeswehr. Eine dunkle Zeit für den Freigeist.

„Es war die absolute Hölle für mich“, berichtete er. Durch harte Strafen sollte ihm sein Eigensinn ausgetrieben werden. Doch den ließ er sich nie nehmen: anstatt zu marschieren, tanzte er. Nach sechs harten Monaten bereiste er erstmal die Welt, bevor er mit Anfang 20 sein Abitur nachholte und mit 1,0 bestand.

Die Studienstiftung ermöglichte ihm zudem ein Stipendium, woraufhin er Betriebswirtschaftslehre studierte. Nebenbei beteiligte er sich an zahlreichen Projekten, organisierte kulturelle Veranstaltungen und Festivals. „Naja BWL erschien mir wenig aufwendig, so konnte ich mich auch noch auf andere Dinge konzentrieren“, sagt der ausgewanderte Stralsunder und lacht.

Stralsund als Ausgleich zum Großstadttrubel

Vor zwei Jahren hat er sich endgültig für die Kunst entschieden. Er konzentrierte sich auf die Musik, welche ihm schon immer sehr am Herzen lag. Seine Gitarre war stets treuer Begleiter auf seinen Reisen. „Musik ermöglicht es mir, meine Gefühle auszudrücken. Im echten Leben ist dafür nicht immer Platz“, erklärt er. Stand er als Jugendlicher noch in der alten Eisengießerei auf der Bühne, trat er nun zuletzt auf den großen Brettern der Hauptstadt auf wie bei der Fête de la Musique, dem Popkulturfestival oder auch im Berliner Schokoladen. International bespielte er bereits den Ruby Room in Tokio (Japan) und im Riddert in Rotterdam (Niederlande).

Doch seit Corona sind Konzerte und Performances rar. Kein Grund um zu faulenzen. Baresel lasse sich nicht unterkriegen. Unermüdlich arbeitet er im Home-Office an Liedern und Videos. Besonders letzteres gestaltet sich schwierig, da alle im Team täglich getestet werden müssen.

Einen Ausgleich zu diesem Trubel bot ihm stets seine Heimat am Sund. Regelmäßig besucht er die Hansestadt, um am Strelasund die Ruhe und Weite zu genießen. Davon habe er in der Bundeshauptstadt nicht genug. Die ambivalente Mischung aus beiden: Ruhe und Trubel – inspiriere ihn jedoch sehr.

Von Barbara Waretzi