Tieforange leuchten sie im Beet, winken mir zu. Tieforange hängen sie übereinander am Zweig und schaukeln im Wind wie Lampions. Lindgrüne Blätter klettern den Stengel mit ihnen gemeinsam empor und komplettieren die leuchtenden Blumen im Herbstbeet: Die Physalis ist auch als Lampionblume bekannt. Ich gehe nahe heran und entferne eine der orangefarbenen Schönheiten.

Wer erschafft solch eine Farbe? Wie perfekt ihre Form ist! Wie zart und leicht sie in meiner Hand liegt.

Und jedes Jahr mache ich die Probe aufs Exempel. Ich muss den Lampion öffnen, um mehr zu verstehen. Jedes Jahr neu möchte ich mich überraschen lassen von dem Geheimnis im Innern der Blüte. Und immer wieder freue ich mich darüber, dass es sich lohnt, zweimal hinzusehen. Es beruhigt mich der Gedanke: Da ist immer noch mehr, als ich auf den ersten Blick sehe, als ich mir selbst vorstellen kann. Im Lampion ist eine glänzende Perle in Tieforange verborgen. Als kleine Kugel ist sie Symbol der Vollkommenheit. Sie ist für mich Symbol dafür, dass Leben rund läuft, das es schön und gut sein kann. Sie ist Zeichen dafür, dass es immer wieder Momente, Erlebnisse im Leben gibt, die perfekt sind und wunderbar!

Es ist schon so vieles vom Himmel gefallen und Geschenk gewesen. Auch in meinem Leben. Da bleibt mir oft nur das große Staunen.

Auch der Mensch, der im Psalm 139 das Gespräch mit Gott sucht, bemerkt die Wunder seines Lebens und staunt. Er betrachtet immer wieder die Geheimnisse darin. Er sagt, dass er sich geborgen fühlt, aber auch manches nicht versteht: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß! Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand.“

Wie wahr, denke ich und staune mit. Und ich merke, wie aus diesem Staunen mein Dank erwacht. Es ist der Dank für alles, was gut war, was von selbst kam und wurde. Wie schwer es fällt, mit Nichtwissen und Unwägbarkeiten umzugehen, war in den letzten Jahren deutlich. Besonders köstlich aber ist die Einsicht, im Danken von mir selbst absehen zu können. Ich darf Kontrolle aufgeben und daraus wächst Vertrauen.

Ich darf Vertrauen haben in das Leben, so großartig und kompliziert und voller Geheimnisse es auch immer sei. Der Erntedanktag feiert dieses Leben, das unermüdlich hervorbricht, Neues schafft und immer wieder Staunen macht.

Von Pastorin Annekatrin Steinig