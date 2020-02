Von 20 Kippen auf null: Wie das Leben ohne Zigaretten ist

Stralsund

Vor genau zwei Monaten habe ich meine letzte Zigarette ausgedrückt. Und zwar unmittelbar noch unserer internen Weihnachtsfeier. Auch wenn sich das Aufhören bis heute wirklich gut anfühlt, leicht ist es nicht. Das weiß jeder, der auch mal geraucht hat. Heute weiß ich: Der Kaffee schmeckt ohne Kippe genauso gut. Mindestens!

Aus jetziger Sicht absurd: Der Nikotinsüchtige raucht seinen eigenen Körper kaputt. Und er zahlt auch noch dafür! Dabei ist das Rauchen in Deutschland richtig teuer. Ich selbst habe eine Packung mit 20 Kippen am Tag weggeraucht. Dafür musste man 2019 rund 6,70 Euro blechen. Der Preisanstieg ist enorm. Als ich vor 20 Jahren angefangen hatte – als Schüler das Stralsunder Fachgymnasiums – lag eine Schachtel noch bei umgerechnet drei Euro.

In Frankreich kostet eine Schachtel acht Euro

Doch der hohe Preis hat etwas Gutes. So wird der schädliche Dampf zum Luxusgut. Ich selbst habe durch das Aufhören bereits rund 400 Euro gespart. Aufs Jahr hochgerechnet komme ich auf einen Sommerurlaub – für zwei Personen! Den verbringe ich dann an der Côte d’Azur und denke mir: Gut, dass ich gerade kein Raucher mehr bin. Denn in Deutschland ist das Rauchen teuer, in Frankreich ist es absurd! Da kostet eine Schachtel im Schnitt acht Euro!

Mehr zum Autor

Mehr lesen:

Verkauf oder Schließung – was wird aus Real in Stralsund?

Nach Tod in JVA Waldeck: Rauchverbot im Gefängnis gefordert

Von Kay Steinke