Von Anklam nach Stralsund – die letzte Reise der „MS Dömitz“

Kurz nach neun Uhr in Anklam: Schiffsführer Ulrich Krüger startet mit zischender Pressluft den 420-PS-SKL-Diesel aus Magdeburger Produktion – „das ist immer noch der erste!“, freut er sich. Sein Kompagnon Norbert Hagemann wirft die Leinen los. Schwerfällig dreht der tief abgeladene Frachter in die Peene. Über Funk meldet sich Krüger bei der Verkehrsleitstelle Wolgast-Traffic ab: „‚MS Dömitz‘ hat bei zwei Metern Tiefgang von der Koppelstelle Anklam abgelegt mit Ziel Stralsund-Südhafen“. Man kennt sich, wünscht gute Reise und gute Wache. Vor der Eisenbahnbrücke der Strecke Stralsund–Berlin und dem Peene-Hafen mit seiner Speicherkulisse beginnt die außergewöhnliche sonntägliche Reise. Mit 604 Tonnen Dünger an Bord ist es die letzte des Oldtimers, der immerhin 60 Jahre auf dem Buckel hat.

Kapitän Ulrich Krüger am Ruder. Quelle: Peer Schmidt Walther

An beiden Flussflanken verneigen sich die Schilfwälder unter dem steifen Nordwest-Wind vor dem Oldtimer, während er durch die Peene-Kurven wedelt. Nach zehn Kilometern duckt sich die „MS Dömitz“ mit gelegten Masten vor der Zecheriner Brücke zwischen Usedom und dem Festland, rauscht unter dem Bauwerk hindurch und steckt die Nase in den Peenestrom. Wolken von Kormoranen, scharf beäugt von zwei hungrigen Seeadlern, begrüßen den Frachter vor Wolgast. Während die Lürssen-Peene-Werft mit ihren Marineschiffen passiert wird, konzentriert sich Ulrich Krüger auf die Ansteuerung der Wolgaster Brücke, wegen ihrer Farbe auch das Blaue Wunder genannt.

Die See explodiert bei Windstärke sieben auf dem Greifswalder Bodden am Bug der „MS Dömitz" Quelle: Peer Schmidt-Wther

Windstärke sieben auf dem Bodden

Durch die Knaackrücken- und Neptunrinne nördlich von Freest dieselt die „Dömitz“ auf das schmale Landtief-Fahrwasser zu. Inzwischen hat Schiffsführer Norbert Hagemann das Ruder, einen kleinen Joystick-Hebel, übernommen. Kurs West mit nur zehn Kilometern pro Stunde, weil Wind und Wellenhöhe zunehmen. Stralsund-Traffic warnt vor Windstärken bis sieben, in Böen acht. Die Gangbord neben der Ladeluke, knapp über der Wasserlinie gelegen, wird geflutet. Am Steven explodieren die vierkant von vorn anrennenden Wellen und fliegen als meterhoher weiße Gischt nach achtern. „Das erleben nur wenige Binnenschiffer“, ist sich Norbert Hagemann sicher. Arite Krüger, Studienrätin und mitfahrende Tochter von Ulrich Krüger, glaubt, ihr werde schlecht. Die beiden Pommern finden die leichten Bewegungen schön: „Das ist doch Seefahrt pur!“

Während der Fahrt über den Greifswalder Bodden erzählen sie kuriose Geschichten, vor allem aus DDR-Zeiten. Einmal sei hier im Bodden ein Steuermann von einer Welle sogar über Bord gewaschen worden. Ulrich Krüger schrieb so etwas immer auf. Er hat, verrät er sein Hobby, über die Jahre viele Artikel für die Zeitschrift der Deutschen Binnenreederei verfasst und Fotos geschossen.

Kapitän Norbert Hagemann an der alten SKL-Maschine, die noch immer gut funktioniert. Quelle: Peer Schmidt Walther

Das Motorgüterschiff „Dömitz“, 1960 als „Typ Boizenburg“ in der gleichnamigen Elbe-Stadt gebaut, passt wie maßgeschneidert ins Revier: 67 Meter lang, 8,19 Meter breit, beladen maximal 2,36 Meter tief gehend und mit 805 Tonnen vermessen. Letztes seiner Art, das in Mecklenburg-Vorpommern verkehrt. „Zu DDR-Zeiten sind wir sogar“, erklärt Ulrich Krüger nicht ohne Schifferstolz, „mit nautischer Sonderausrüstung bis nach Rostock und Dänemark gefahren“. Und damit über das genau durch Grenzen festgelegte Küstengewässer, die Zone 2, hinaus auf die hohe See.

Kostengünstiger Transport

Überall in der Region gab es bis zur Wende Lade- und Löschstellen, von denen der kostengünstige Transport per Binnenschiff profitierte. „Das ist alles Vergangenheit“, bedauert Krüger. Und sein Kollege Hagemann ergänzt: „Weil dem Lkw Vorrang eingeräumt wird, obwohl er Straßen und Umwelt stark belastet. Verstehe das, wer will!“

Abendstimmung auf der Peene bei Demmin: Die „MS Dömitz“ während einer früheren Fahrt. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Pro Tonne bekommen Binnenschiffer heutzutage gerade mal knapp über fünf Euro. „Manchmal“, gibt Krüger die Ertragssituation zu bedenken, „reicht es noch nicht mal für die Krankenkasse“. Drei solche Reisen wie diese müssten es schon pro Monat sein, um wirtschaftlich gegen die Straßenkonkurrenz zu überleben. Obwohl die Frachtkosten zwischen Binnenschiff und Laster im äußerst günstigen Verhältnis von eins zu sieben stehen. Dennoch hat die „MS Dömitz“ in ihrem langen Schiffsleben rund eine Millionen Tonnen transportiert und dabei quasi zweimal die Erde umrundet. „Mächtig gewaltig!“, hätte Egon Olsen jetzt erstaunt dazu gesagt.

Im Abendlicht steuert die „MS Dömitz" auf Stralsund zu – die Aufnahme stammt ebenfalls von einer früheren Fahrt. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Investitionen lohnen nicht mehr

Nach der Rundung von Palmer Ort, Rügens Südwest-Kap, wird es ruhiger. Hinter der Glewitzer Fähre, die zwischen Rügen und dem Festland pendelt, zeichnet sich voraus ein Klotz ab: die Schiffbauhalle der Stralsunder Werft. Die Wolken kontrastieren zum rotgoldenen Abendhimmel, den die zarten Spitzen die Kirchtürme der Hansestadt anpiksen.

Nach rund 100 Kilometern und elfeinhalb Stunden Fahrtzeit können die beiden Binnenschiffer ihre altgediente „Dömitz“ im Stralsunder Nordhafen festmachen und sich ein Feierabendbier gönnen. In neun Stunden soll am nächsten Tag, wenn es nicht regnet, die Ladung gelöscht sein, bis es wieder Kurs Heimat an die Peene geht. „Dann ist aus, vorbei!“, freut sich Norbert Hagemann auf seine Zeit an Land.

Beide nehmen den Lärm im Hafen zur Kenntnis. Den verursachen zwei Bagger, die Schrott aus einem Güterzug entladen und das Metall jedes Mal laut polternd auf einen Haufen packen. „Da kommen wir hier vor 22 Uhr nicht zur Ruhe“, sagt Krüger, der nach einem langen Arbeitstag müde ist.

Zu Schrott soll die „Dömitz“ allerdings noch nicht werden. Hoffentlich, möchte man meinen, bleibt der geschichtsträchtige Oldtimer erhalten. Seine Hauptuntersuchung 2018 hat er noch überstanden. Ulrich Krüger und Norbert Hagemann, beide schon über 40 Jahre auf der Brücke, Eigner und Schiffsführer, sehen die nächste Hauptuntersuchung eher skeptisch: „Investitionen lohnen nicht mehr und Reparaturen sind teuer. Wir sind froh, dass wir hier noch was verdient haben und bis zur baldigen Rente über die Runden kommen“. Darum haben sich beide entschlossen, die „Dömitz“ zu verkaufen. Die Stadt Anklam würde das Schiff gern an Land holen. „Aus dem Laderaum könnte ein Schwimmbecken werden“, sinniert Krüger, „und das Heck als Museum erhalten bleiben. So hätten alle was davon“.

