Stralsund

David Behnke (38) kommt ursprünglich aus Bochum, hat in Essen und Detmold Klavier und Dirigieren studiert und arbeitet nun seit Februar 2017 als Studienleiter und zweiter Kapellmeister am Theater Stralsund. Als Studienleiter ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Pianisten und Sänger zusammenfinden und die Texte und Noten so einstudiert sind, dass der Regisseur seine Arbeit machen kann.

Als zweiter Kapellmeister studiert er Stücke mit dem Orchester ein und bringt sie zur Premiere. „Zuletzt haben wir die Premiere von ,Drakula – Das Musical’ einstudiert und hatten dann kurz vor der Premiere keine Premiere“, sagt er. Hier übernahm Behnke als Dirigent die musikalische Leitung. Statt der Öffentlichkeit am 27. März die Theatertore zu öffnen, durften wegen des Lockdown nur wenige, interne Mitarbeiter der Premiere lauschen.

Ein ungewöhnliches Stück

Auch das Stück „Johnny spielt auf“ von Ernst Krenek ist schon fertig einstudiert. „Es ist ein sehr ungewöhnliches Stück, das aber unglaublich viel Erfolg in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte. Alle Stücke, die diese Spielzeit Premiere gehabt hätten sind fertig einstudiert. Wir sind alle in der Warteschleife und hoffen, dass die Premieren noch in dieser Saison stattfinden können.“ Wenn das nicht klappt, können sie nächstes Jahr auch nicht nachgeholt werden, da das Programm für die nächste Spielzeit schon feststeht.

Von Maria Becker