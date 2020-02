Von Comedy bis Valentinsparty: Damit lockt Stralsund am Wochenende

Stralsund

Trotz Winterferien – auch in der Kulturlandschaft – müssen Stralsunder und Gäste der Stadt am Wochenende nicht auf Vorträge oder Führungen verzichten. Zum Valentinstag gibt es außerdem besonders herzige Veranstaltungen.

Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist das Motto von Matthias Jung. Mit seinem neuen Programm „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ ist er am 15. Februar um 20 Uhr im Klausdorfer Vorpommernhus, Prohner Straße 20, zu Gast.

Die Welt der „Pubertiere“

Die Teenager rebellieren, lassen alles herumliegen – vor allem sich selbst. Und die Eltern müssen lernen loszulassen – vor allem die Kreditkarte. Aber, chillt mal, Eltern. Der studierte Diplompädagoge Matthias Jung kommt zu Hilfe. Der Comedian gibt interessante wissenschaftliche und neurologische Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Pubertierenden und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck.

Karten gibt es in der Tourismuszentrale Stralsund unter Telefon 038 31 / 25 23 55, unter www.reservix.de oder direkt im Vorpommernhus unter 038 323 / 81 442.

Ganz im Zeichen der Verliebten

Am 14. Februar wird’s romantisch. Knuts Bar – im Studentenkeller dreht sich von 19 bis 1 Uhr alles um Luftküsse und einsame Herzen, denn Singles haben an diesem Abend ganz klar Vortritt – zumindest so lange, bis sie sich ihren Hering geangelt haben. Musik gibt es von DJ BeeLate mit den schönsten Italo-Hits.

In der Brasserie gibt es zum Valentinstag nicht nur ein passendes Drei-Gänge-Menü, sondern von 20 bis 23 Uhr auch Livemusik mit dem Duo L. A. und Swing, Blues, Oldies und Soul.

Im Störtebeker Brauquartier wird um 18.30 Uhr zum Valentinstag im Wintergarten bei Kaminfeuer eingeladen.

Führung über den St.-Jürgen-Friedhof

Die Gartenhistorikerin Angela Pfennig lädt Interessierte zu einer Führung zum St.-Jürgen-Friedhof, einem Gartendenkmal, ein. Treffpunkt ist am 16. Februar um 10 Uhr am Eingang in der Hainholzstraße.

Von Miriam Weber