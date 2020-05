Von Kranich-Erotik bis Wolfsnachwuchs – das ist los zu Pfingsten in der Region Stralsund

Stralsund/Hohendorf

Gute Aussichten für ein langes, entspanntes Pfingstwochenende. Vor allem, wer sich draußen aufhalten möchte, wird bei den Wetterprognosen auf seine Kosten kommen. Und auch Kulturliebhaber müssen in diesem Jahr nicht auf eine feste Größe zum Pfingstfest verzichten, denn trotz der Corona-Pandemie wird zur 26. Auflage von „Kunst:Offen“ eingeladen. Wenn auch in deutlich abgespeckterer Form als sonst.

Strenge Auflagen: „Kunst:Offen“ mit weniger Teilnehmern

In Vorpommern wird es insgesamt 112 Standorte geben, die besucht werden können. Allerdings sollte man dem Flyer, auf dem die Teilnehmenden aufgelistet sind, nicht gänzlich vertrauen. Dieser wurde erstellt, bevor die Einschränkungen durch das Coronavirus aktuell wurden. Viele der dort aufgeführten Kunstschaffenden werden jedoch ihre Türen der Ateliers, Galerien und Ausstellungen am Wochenende nicht öffnen, weil sie die strengen Auflagen nicht umsetzen können.

Einladung zur „MalZeit“

Dagmar Paech läst am Wochenende in die Prohner Straße 31c ein. Quelle: privat

Dagmar Paech lädt zur „MalZeit“ in die Prohner Straße 31c ein. Zu sehen sind Arbeiten der Künstlerin. „Meine Bilder und Grafiken kopieren nicht die Welt, wie sie realistisch aussieht, sondern wie ich sie sehe, verstehe und wahrnehme.

Eine große Rolle spielen dabei für mich die Farben und Formen“, macht Dagmar Paech auf einen Besuch neugierig. „Meine Leidenschaft gilt den Farben und ich spiele gern mit ihnen und verstärke den Ausdruck durch Formen.“ Sie freut sich auf Besucher am Pfingstwochenende.

Erotische Kraniche in Hohendorf

Wer per Rad unterwegs ist, kann in Hohendorf einen Zwischenstopp einlegen. Täglich von 11 bis 17 Uhr wird hier in die Ausstellung in der Schlossresidenz eingeladen. Gezeigt werden Bilder der Künstlerin Lola Millo mit dem Titel „Kranich-Erotik“. Hinter dem wohl klingenden Namen steht Dr. Wioletta Gräfin von Klot-Trautvetter, die Witwe des einstigen Schloss-Besitzers von Hohendorf.

Nach dem Tod ihres Mannes 2015 reiste die gebürtige Polin durch die Welt. Per Anzeige lernte sie schließlich ihren jetzigen Mann, einen Norweger, kennen. „Der Mann – ich nenne ihn immer den James Bond von Norwegen – hat mir schon eine Liebeserklärung gemacht, obwohl er mich noch gar nicht gesehen hatte“, schwärmte die Gräfin bei unserem letzten Besuch von ihrem 78-jährigen Mann.

Den Garten genießen und einen Kaffee trinken

Trotz des hohen Alters arbeitet ihr Mann, der bei der Hochzeit den Namen von Klot-Trautvetter samt Grafentitel annahm, viel. Terje Wigstom, einst Korvettenkapitän bei der Marine, ist heute Immobilienmakler und hantiert äußerst erfolgreich an der Börse, ist deshalb auch viel in Berlin. Und weil Norwegen dicht ist und keine Fähren fahren, hat er kurzerhand seine Liebste in Hohendorf besucht und hilft jetzt viel im Garten.

Wioletta Gräfin von Trautvetter mit einem ihrer Gemälde. Quelle: Ines Sommer

„Die Leute können gern vorbeischauen, durch die Ausstellung gehen, den wunderschönen Garten genießen oder mit uns einen Kaffee trinken“, so die 49-Jährige, die hauptsächlich in Norwegen lebt, doch das Heimweh führe sie immer wieder zurück. „ Hohendorf ist meine Heimat.“

Die Ausstellung in der Schlossresidenz (hinter dem Schlosshotel im Hohendorfer Park leicht zu finden) ist noch bis 1. August geöffnet.

Wolfswelpen im Zoo

Wer einfach nur draußen sein möchte, für den ist ein Rundgang durch den Stralsunder Zoo vielleicht genau das Richtige. Und dort gibt es mit ein wenig Glück etwas Besonderes zu bestaunen, denn bei den Polarwölfen gab es nach 13 Jahren endlich wieder Nachwuchs. Pünktlich zu Himmelfahrt präsentierte das dreiköpfige Rudel um den Leitwolf Ragnar seinen Nachwuchs dem Zoopublikum. „Dreizehn Jahre haben uns die Wölfe auf diesen schönen Moment warten lassen“, so Tierpflegemeister Rüdiger Banditt. „Damit sich ein Zuchterfolg einstellen kann, müssen nicht nur das Revier und die Versorgung stimmen. Wichtig ist, dass im Wolfsrudel eine klare Hierarchie herrscht.“

Mit dem Einzug der beiden jungen Wölfinnen Teja und Tikani musste erst einmal eine Rangfolge erkämpft werden. Erst als Teja sich gegenüber ihrer Schwester durchgesetzt hatte, waren die Weichen für Wolfsnachwuchs gestellt. Dass Ragnar, der Leitwolf, vor 13 Jahren selbst im Stralsunder Zoo geboren, Vaterfreuden genießen darf, ist gar nicht so selbstverständlich, denn in seinem Alter zählt er schon eher zu den Senioren. Erschwerend kam hinzu, dass Wölfin Teja ihren allerersten Wurf erwartete.

Nachwuchs bringt Leben ins Rudel

Seit dem 29. April sehnten sich die Mitarbeiter des Zoos nach einem Lebenszeichen aus der Wolfshöhle. Doch mit der „Präsentation“ ließ das Wolfsrudel bis Himmelfahrt auf sich warten – doch dann gelang einem Zoofreund ein Schnappschuss. Dies war für das Zooteam Grund genug, die fünf Wolfswelpen selbst in Augenschein zu nehmen und einer ersten Gesundheitskontrolle zu unterziehen

„Für Tejas ersten Wurf halten wir hier fünf stramme Welpen in der Hand“, so Rüdiger Banditt. Nun ist der Zoo um zwei Rüden und drei Wölfinnen reicher. Die Kleinen haben bereits die Augen geöffnet und werden immer häufiger ihre Wurfhöhle verlassen, um ihre Umwelt zu erkunden. Besucher des Parks habe die größte Chance, die kleinen Wölfe zu beobachten, wenn sie das Gehege am frühen Nachmittag besuchen.

Kunstschaffende öffnen ihre Türen In der Hansestadt und Umgebung werden einige Ateliers, Galerien und Werkstätten für Besucher geöffnet sein. Das Atelier Thomas Reich, Müggenwalde 27, in Splietsdorf öffnet seine Türen und zeigt Malerei, Skulpturen und konstruktive Kunst von Thomas Reich. In Zarrendorf, Bahnhofstraße 24, sind Malerei, Objekte und „Verspiegelungen und Erinnerungen“ von Randolph H. Wolf zu sehen. Holzkunst von Raik Vicent ist in Stralsund auf dem Dänholm, Am alten Marinehafen 10, in einer Freiluftausstellung zu erleben. „MalZeit“ heißt es bei Dagmar Paech in Stralsund, Prohner Straße 31c, mit Malerei und Grafik. In der Galeriewerkstatt Sommerfeld, im Gartenweg 6a in Prohn, zeigt Karsten Miller sein Arbeiten. Regina Barbara Apitz öffnet in Niepars in der Gartenstraße 2 die Türen ihre Ateliers und zeigt Malerei, Grafik und Schriften.

Von Von Miriam Weber und Ines Sommer