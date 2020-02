Stralsund/Heringsdorf

Der Historiker Sven Brümmel erforscht die Geschichte des „Füsilier-Regiments Königin Victoria von Schweden (Pommersches) Nr.34“. „In diesem Jahr wäre das Regiment 300 Jahre alt geworden. Am 12. Oktober 1720 ist es von der schwedische Königin Ulrike Eleonore in Stralsund aufgestellt worden. Damals gehörte dieser Teil Pommerns zu Schweden“, erzählt Brümmel. „1908 wurde dann die schwedische Königin Viktoria, eine geborene badische Prinzessin, Chefin des Regiments. Zu der Zeit stand das Regiment allerdings schon seit 1815 unter preußischem Befehl“, ergänzt er.

Oberst Gräser, Regimentskommandeur 1913/14 Quelle: Sammlung Brümmel

Sven Brümmel interessiert sich seit den Heringsdorfer Kaisertagen im Jahre 2005 für die Armee des deutschen Kaiserreichs. In geliehener Uniform und versehen mit dem Künstlernamen Wilhelm Ludwig von Rummelsburg begann er in jener Zeit mit der Geschichtsdarstellung. Seitdem hat er viel Zeit und Geld darin investiert.

„Das Regiment war vor Kriegsausbruch 1914 in Stettin und in Swinemünde stationiert. Die Soldaten kamen überwiegend aus Vorpommern, auch von der Insel Usedom“, hat er herausgefunden. Die Namen auf den Gefallenen-Denkmälern verblassen allerorts. Am 1.1.1919 wurde das Regiment aufgelöst. Die letzten Angehörigen verlieren sich in den 1980er-Jahren. „Ich möchte die Erinnerung an die Gefallenen und die Tradition bewahren“, sagt Brümmel.

Die heutige schwedische Kronprinzessin Victoria ist die Ur-Urenkelin der einstigen Regiments-Chefin und nach ihr getauft. „Natürlich fände ich es sehr toll, sie mal kennenzulernen“, gibt Brümmel gerne zu.

Von Hannes Ewert