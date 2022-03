Stralsund

Am 16. Februar 1972 sorgte ein Münzfund in Stralsund für erhebliches Aufsehen. Richard Matthe hatte damals bei Schachtarbeiten für den Bau einer Garage in der Sackgasse (Franken Vorstadt) einen Topf zerschlagen. In diesem und einem weiteren Topf befanden sich 364 Münzen, darunter zwei goldene Fünftalerstücke und drei Kupfermünzen. Geprägt worden waren diese zwischen 1688 und 1813. Matthe meldete den Fund, und noch im selben Jahr wurden die Münzen im damaligen Kulturhistorischen Museum (heute Stralsund Museum) der Öffentlichkeit präsentiert. Der inzwischen verstorbene Matthe bekam immerhin 600 Mark Finderlohn. Heute bekommen Finder solcher Schätze in Mecklenburg-Vorpommern nichts, so ist es zumindest gesetzlich vorgeschrieben.

Wechselnde Landesherren in Stralsund

Es wird vermutet, dass ein französischer Soldat oder Offizier die Münzen 1813 oder vielleicht erst 1814 in den Befreiungskriegen vor den damaligen Toren der Stadt versteckt hat. Auch Napoleons Konterfei findet man auf den Münzen.

Stralsund wechselte in den napoleonischen Kriegen mehrfach den Landesherren. Im Januar 1810 schlossen Frankreich und Schweden Frieden, die Stadt am Sund wurde wieder schwedisch. Aber nur zwei Jahre später, am 27. Januar 1812, zogen erneut französische Truppen kampflos in Stralsund ein. Sie blieben bis zum 7. März 1813. Dann verließ die etwa 3000 Mann starke Besatzung die Stadt wieder.

Herzogliche Münzen im Bestand

Der Fund von 1972 gehört heute zur großen Münzsammlung des Stralsund Museums. Die Hansestadt besaß von 1317 bis 1815 selbst Münzrecht. Zu den Raritäten von besonderer Bedeutung für das Land am Meer gehören ein 1617 in Stettin geprägter Goldgulden des kunstsinnigen Pommernherzogs Philipp II. und ein Golddukaten des letzten Herzogs aus dem Greifengeschlecht Bogislaw XIV. aus Köslin (um 1635).

Teile des Hacksilberschatzes aus 82 Münzen und Münzfragmenten, die bei Anklam gefunden wurden. Der Schatz gehört zu mehreren 10 000 Artefakten, die zwischen 2007 und 2012 beim Bau der Erdgastrassen Opal und Nel entdeckt, dokumentiert und geborgen wurden. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Auch im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald werden interessante, historische Münzen verwahrt. Dazu gehört der beim Bau der Erdgastrassen Opal und Nel in der Nähe von Anklam beziehungsweise des bedeutenden Handelsplatzes Menzlin entdeckte Silberschatz mit etwa zwischen 580 und 820 geprägten Münzen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von eob