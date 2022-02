Stralsund

Vor 60 Jahren gingen Jung und Alt in der DDR noch zu einer Tanzveranstaltung mit Kapelle. Im Westen Deutschlands war das schon anders. Der damals 19-jährige Klaus Quirini legte 1959 erstmals spontan Schallplatten in Aachen auf und gab launige Kommentare ab. Er gilt sogar als erster DJ der Welt. Diskotheken gab es zu diesem Zeitpunkt schon in Paris und London.

Tanztempel hatten Vorteile. Sie mussten keine Gage mehr für eine Kapelle zahlen, sondern für einen Diskjockey. Häufig wurden in einer Übergangszeit Platten aufgelegt, wenn die Musikgruppe Pause machten. Das kam beim Publikum an.

In den 1970er Jahren erreichten die Diskotheken den Norden in Ost- und Westdeutschland. Vor 50 Jahren, am 10. Februar 1972, wurde die erste Stralsunder Diskothek in der fünften Etage des Hotels „Baltic“ am Frankendamm eröffnet.

Geplant wurde die Diskothek im Rahmen der Messe der Meister von Morgen (MMM). Organisiert wurde diese von der Freien Deutschen Jugend (FDJ), der DDR-Jugendorganisation. Die MMM war gewissermaßen die sozialistischen Variante von „Jugend forscht“ in der BRD. Auch Ideen zur Verbesserung des Lebens konnten eingebracht werden.

Lesen Sie auch Stralsund Museum: Einblicke in die spannendste Baustelle der Hansestadt

60 Prozent Osttitel vom Staat verordnet

Die OSTSEE-ZEITUNG veranstaltete einen Wettbewerb, um einen passenden Namen für die Disko im „Baltic“ zu finden. „Rhythmus-Reuse“ machte das Rennen. Fischernetze und kleine Reusen gehörten zur Ausstattung. Im Tanztempel sollten die Jugendlichen „niveauvoll bei schöner Plattenmusik“ ihre Freizeit verleben, hieß es offiziell.

Ein Problem war die staatlicherseits vorgeschriebene Musikauswahl. Es sollten 60 Prozent Ost- und 40 Prozent Westtitel gespielt werden. Das war keine leichte, oft umgangene Auflage für die DJs, weil das Publikum mehr internationale Lieder wollte. Schallplattenunterhalter, wie es offiziell hieß, mussten einen Lehrgang absolvieren und wurden dann geprüft.

Diskotheken waren in den 1970er und 1980er Jahren nicht nur in Stralsund sehr beliebt. Die „Rhythmus-Reuse“ stellte allerdings 1984 ihren Betrieb nach Problemen mit der Nachbarschaft ein.

Von eob