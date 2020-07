Stralsund

Stralsunder, die in Knieper West I aufwuchsen, kennen natürlich die so genannte „ Kameltränke“. Anders wurde die einstige Schülergaststätte an der F.-C.-Weiskopf-Straße (heute Hans-Fallada-Straße) in der Alltagssprache nicht bezeichnet. Woher der Titel kam, weiß keiner mehr so richtig.

Doch „ Kameltränke“ war durchaus liebevoll gemeint, und noch heute glänzen bei vielen, um die 50 Jahre alten Stralsundern die Augen, wenn man sie daraufhin anspricht. So auch bei Jörn Ziese. Er erinnert sich sogar noch daran, dass sich in dem Gebäudetrakt zunächst eine Kaufhalle befand.

Essen, Disko und Faschingsfete

Erstaunlich, denn er war damals erst drei Jahre alt. Als Schüler der Polytechnischen Oberschule „ Karl Liebknecht“ gehörte er zu den Hunderten, die fast täglich dort einkehrten. Später fand man ihn natürlich auf der abendlichen Disko. Auch so manche Faschingsfete wurde in der „ Kameltränke“ gefeiert.

Mittags das Essen für Schüler, abends Disko. Schwarze Vorhänge zu, Partylicht an, und schon wurde aus dem Speisesaal ein Tanztempel – trotz der spartanischen Einheitsmöbel. Aber die Jugendlichen in der DDR waren da nicht wählerisch. Es gab einfach zu wenig Möglichkeiten für zu viele junge Leute.

Diskotheken damals sehr beliebt

Deshalb standen vor den Diskotheken wie im Thälmann-Haus oder im „Tempel“ (großer Saal im „Stadt Stralsund“ oder im Schuppen (Jugendklub „ John Sher“) Massen vor der Tür. Die Karten reichten nie für alle. Manchmal hat sich das Anstehen gelohnt, manchmal auch nicht. Wohl dem, der Beziehungen hatte oder wenigstens den Türsteher kannte. Deshalb waren die damaligen Teenies über jeden Jugendklub oder jede Kneipe im Wohngebiet, die mal eine Disko anbot, froh. Hauptsache, man konnte abrocken.

Eingeschosser war zuvor Kaufhalle

Da ging natürlich auch eine Schülergaststätte. Dabei war der eingeschossige, langgestreckte Bau, in dem sich heute „Strela-Menü“ befindet, gar nicht dafür geplant. Am 26. August 1964 war der Grundstein für das neue Wohngebiet Knieper West gelegt worden. Der erste Block entstand in nur wenigen Monaten an der Willi-Bredel-Straße (heute Hermann-Burmeister-Straße).

Gleich daneben begannen Bauarbeiter später, einen zukünftigen Garagenkomplex zu errichten. Wie schon in Knieper Nord, so hielt auch in Knieper West die Errichtung von Versorgungseinrichtungen mit dem Wohnungsbau nicht Schritt.

Zunächst erfolgte eine Versorgung mit den notwendigsten Lebensmitteln über die Kulturbaracke der Bauarbeiter. Dann wurde ein Versorgungscontainer aufgestellt, mit dem das Problem ebenso wenig gelöst werden konnte. Deswegen verlangten die Verantwortlichen der AWG Volkswerft, einen Trakt des Garagenkomplexes für den Ausbau einer Verkaufshalle zur Verfügung zu stellen.

Aus Laden wurde Wohngebiets-Gaststätte

Am 13. September 1966 öffneten sich die Türen der neuen Verkaufseinrichtung an der F.-C.-Weiskopf-Straße. Fast drei Jahre wurde hier eingekauft. Erst der Internationale Frauentag im Jahre 1969 war für Bewohner des Stadtteils ein besonderer Tag: Das lang ersehnte Einkaufszentrum , damals das größte und modernste der drei Nordbezirke der DDR, wurde eröffnet und hieß fortan „Kaufhalle 8. März“. Und die gibt es heute noch.

Was wird aus der alten Verkaufseinrichtung? Anfragen und Hinweise zur Verwendung der Geschäftsräume kamen aus der Bevölkerung. Garagen oder eine Dienstleistungseinrichtung? Nein, der Rat der Stadt entschied sich für eine Schülergaststätte, die auch als Gaststätte durch die Bewohner des Stadtteils genutzt werden kann. Da gab es zum Beispiel an den Wochenende einen zünftigen Frühschoppen für die Männer, während die Frauen zu Hause das Mittagessen kochten.

Eröffnung 1970

Vier Tage vor der Eröffnung besuchte ein Redakteur der OZ die neue „Schülerspeisungsstätte“. „Am Montag empfangen wir zum ersten Mal unsere kleinen Gäste“, berichtete damals Gertrud Brandt, Wirtschaftsleiterin und erste Köchin der Schülergaststätte. Schulrat Klaus Pahl betonte voller Stolz: „Eine solche Schülergaststätte ist einmalig für unsere Stadt. Ein neues Kapitel sozialistischer Kommunalpolitik wird dadurch in diesem Wohnbezirk aufgeschlagen.“ Leider hatte sich am Eröffnungstag der „ Kameltränke“ kein Mitarbeiter der Abteilung Volksbildung sehen lassen.

200 Ferienkinder testeten Mittagessen zuerst

Am 6. Juli 1970 ergriffen Schüler der Karl-Liebknecht- und Rosa-Luxemburg-Oberschule Besitz von der neuen Einrichtung. 200 Jungen und Mädchen, die sich zu dieser Zeit in den „Ferienspielen“ befanden, wurden mit einem Essen versorgt.

Gekocht wurde in der Schülergaststätte aber noch nicht, da es an Kochkesseln und großen Bratpfannen fehlte. In den Ferien kam das Essen von der „Lambert“ und ab 1. September von der Zentralen Vorbereitungsküche des Kreisbetriebes HO-Gaststätten. Ein paar Jahre später wirbelten dann aber fleißige Frauen an den Riesenkochtöpfen, um für die Schüler der beiden Schulen, die versetzt ihre Mittagspause hatten, das Essen auf den Tisch zu bringen.

Von Andreas Neumerkel und Ines Sommer