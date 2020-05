Stralsund

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1945 ging ein Sprengkommando der Wehrmacht an Bord des Segelschulschiffes der deutschen Kriegsmarine „ Gorch Fock“ und zündete um 0.55 Uhr die Sprengsätze. Mehrere Löcher wurden in die linke Bordwand unterhalb der Wasserlinie gerissen. Die Bark sackte über das Heck und die Backbordseite ab und setzte in etwa zehn Meter Tiefe auf dem Grund des Strelasunds auf. Nur der Bug und die Masten ragten noch aus dem Wasser. Das Wrack lag nordwestlich der Halbinsel Drigge außerhalb des Fahrwassers der Ostansteuerung zum Stralsunder Hafen.

Neubau war Ersatz für gesunkene „Niobe“

Fast genau 12 Jahre zuvor, am 3. Mai 1933, war die „ Gorch Fock“ als erstes einer Serie von Segelschulschiffen für die damalige Reichsmarine (ab 1935 Kriegsmarine) bei der Hamburger Werft „Blohm & Voss“ vom Stapel gelaufen. Der Neubau wurde in 100 Tagen fertiggestellt und diente als Ersatz für die „Niobe“. Das einzige Segelschulschiff der deutschen Reichsmarine war Ende Juli 1932 nordwestlich von Fehmarn in einer Gewitterböe gesunken und hatte 69 Seeleute mit in den Tod gerissen.

Anzeige

Benannt wurde der neue Dreimaster nach dem Pseudonym des niederdeutschen Heimatdichters Johann Wilhelm Kinau (1880 – 1916), Gorch Fock. Dieser hatte in der Skagerrakschlacht im Jahre 1916 den Seemannstod gefunden und wurde sehr schnell zu einer Symbolfigur für maritime Traditionspflege, vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus.

Weitere OZ+ Artikel

Nach der Indienststellung im Juni 1933 nahm der „Weiße Schwan der Ostsee“, wie die „ Gorch Fock“ bald liebevoll genannt wurde, ihre Ausbildungsfahrten, vor allem in der Nord- und Ostsee, auf. In dreimonatigen Lehrgängen erwarben jeweils bis zu 180 Kadetten, vor allem Offiziers- und Unteroffiziersanwärter, das seemännische Rüstzeug. Eine größere Auslandsreise führte im Sommer 1939 bis in die Karibik.

Segelschulschiffe dienten im Krieg als Büro- und Verwaltungsschiffe

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde die Segelschulschiffsausbildung in der Kriegsmarine eingestellt. Zwischenzeitlich waren mit der „ Horst Wessel“ (1936) und der „ Albert Leo Schlageter“ (1937) zwei weitere, fast baugleiche, Segelschulschiffe in Dienst gestellt worden. Die drei Segelschiffe dienten in der Ostsee als Büro- und Verwaltungsschiffe. Ab April 1944 lagen sie zwischen Lauterbach und der Insel Vilm auf Rügen und führten kleinere Ausbildungsaufgaben durch.

Beheizung im Hafen durch Dampfbahn

Im Oktober des gleichen Jahres verholte die „ Gorch Fock“ nach Stralsund und machte an der „Ballastkiste“ im Nordhafen fest. Sie unterstand damit dem 1. Schiffstammregiment Ostsee. Der Termin dürfte nach dem 6. Oktober 1944, dem Tag des Bombenangriffs auf Stralsund, gelegen haben, ansonsten hätte sie sicherlich Bombentreffer erlitten. Im Winter 1944/45 wurde das Schiff zunächst von einem Dampfprahm beheizt, später diente dazu eine Dampflok der Hafenbahn. Die beiden Schwesterschiffe beteiligten sich im Winter 1944/45 an der Evakuierung der Zivilbevölkerung und Teilen der Wehrmacht aus Ostpreußen Richtung Westen.

Einrichtungsgegenstände auf Dänholm eingelagert

Anfang März 1945 wurde die „ Gorch Fock“ aus dem Hafen geschleppt und in der Nähe der Halbinsel Drigge vor Anker gelegt. Ende April wurde versucht, das Schiff unter Segel Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Es sollte auf keinen Fall in die Hände der Roten Armee gelangen. Doch dann wurde die „ Gorch Fock“ am 27. April außer Dienst gestellt, die meisten Ausrüstungsgegenstände von Bord gebracht und auf dem Dänholm eingelagert. Nur eine kleine Wachmannschaft blieb vor Ort. Sowjetische Panzer trafen bei einem kurzen Beschuss von der Anhöhe bei Andershof aus das Schiff. Größere Schäden gab es nicht. Mit der Selbstversenkung am 1. Mai 1945 endete schließlich das erste Leben der „ Gorch Fock“, wie es Wulf Marquard, der langjährige Vorsitzende des jetzigen Eignervereins Tall-Ship Friends symbolhaft in seinem Buch „Die drei Leben der Gorch Fock (I)“ bezeichnete.

Unter sowjetischer Flagge

Das zweite Leben begann 1947 mit der Hebung des Schiffswracks durch die Stralsunder Bergungsfirma Staude, und das mit stehenden Masten. Die „ Gorch Fock“ war der Sowjetunion als Reparationsleistung zugesprochen worden. Die Reparatur und Wiederherstellung erfolgte in Rostock und Wismar. 1951 wurde die Bark unter dem neuen Namen „Towarischtsch“ (Kamerad, Genosse) unter sowjetischer Flagge in Dienst gestellt. Sie diente rund 40 Jahre der Ausbildung seemännischen Nachwuchses für die sowjetische Handelsmarine und Fischereiflotte. Heimathafen war Kherson am Schwarzen Meer.

Ein Star der Expo 2000 in Wilhelmshaven

Daher wurde die Bark nach dem Zerfall der UdSSR Eigentum der Ukraine, zunächst zu Ausbildungszwecken, mehr und mehr auch für Fahrten mit zahlenden Gästen. Mitte der 90er-Jahre musste das Schiff dringend überholt werden. Ein Versuch in England schlug fehl. 1999 kam die „Towarischtsch“ mit Hilfe eines Schleppers nach Wilhelmshaven und war im Rahmen der „ Expo 2000“ maritimer Besuchermagnet.

Dann entschloss sich der Verein Tall-Ship Friends 2003, das Schiff von der Ukraine zu kaufen. Liegeplatz sollte nach dem Wunsch von deren Stadtvätern die Hansestadt am Strelasund werden. Im gleichen Jahr kam der Großsegler mit einem niederländischen Dockschiff, es besaß mittlerweile keine Fahrtgenehmigung mehr nach Stralsund. Er wurde auf der hiesigen Werft zunächst untersucht, kleinere Reparaturen folgten.

Von der „Towarischtsch“ zurück zur „ Gorch Fock “

Am 29. November schließlich legte die „ Gorch Fock“ mit Schlepperhilfe an der „Ballastkiste“ an, wo sie bereits im Winter 1944/45 festgemacht hatte. Unter großer Anteilnahme der Stralsunder Bevölkerung wurde das Schiff im Beisein des Stralsunder Oberbürgermeisters Harald Lastovka und Wulf Marquards wieder in Dienst gestellt und auf den alten Namen „ Gorch Fock“ zurückgetauft, allerdings mit dem notwendigen Zusatz (I), denn seit 1958 gab es ja das namensgleiche und fast baugleiche Segelschulschiff der Bundesmarine bzw. der Deutschen Marine mit Heimathafen Kiel.

Hoffnung auf ein viertes Leben

Als sogenannter Hafenlieger zieht das Schiff in seinem dritten Leben viele Besucher an. Es gibt ein Interesse der Stadt Stralsund, das Schiff zu kaufen. Die Kaufverhandlungen ziehen sich allerdings seit Jahren hin. Außerdem beabsichtigt der Eignerverein im Zuge umfangreicher Investitionen und damit verbundenen Aus- und Umbauten die „ Gorch Fock“ (I) wieder seetüchtig zu machen, damit kleinere Törns in der Ostsee möglich sind. Dann würde der „alten Dame“ sogar noch ein viertes Leben beschieden sein

Die Bark Die „ Gorch Fock“ wurde als Bark getakelt, d.h. als dreimastiges Schiff, wobei die ersten beiden Masten je fünf Rahsegel trugen, also zehn große viereckige Segel. Die insgesamt aus 22 Segeln bestehende Takelage wurde mit dreieckigen Schratsegeln, vier Vor- und sechs Stagsegel, ergänzt. Am achteren Besanmast befanden sich zwei Besansegel. Die Segelfläche betrug rund 1.800 Quadratmeter. Unter optimalen Windbedingungen war der Segler 12 Knoten (Seemeile/Stunde) schnell. Der Schiffskörper war 82 Meter lang, 12 Meter breit, der Tiefgang betrug fünf Meter. Als Hilfsmotor diente ein 550 PS-starker MAN-Diesel. Zur Besatzunggehörten sieben Offiziere, 60 Unteroffiziere und Mannschaften als Stammpersonal, die für die Ausbildung der 180 Kadetten verantwortlich waren.

Lesen Sie mehr

Kampf um die „Hiorten“: Warum Rostocks Ex-OB ein schwedisches Postschiff retten will

Grüne in Stralsund: Was passiert mit der „ Gorch Fock“?

Vorpommerns Traumorte zum Ja-Sagen

Von Gerhard Grasmann