Das Deutsche Meeresmuseum in der Stralsunder Altstadt wird in den kommenden zwei Jahren umfassend modernisiert. Vor Beginn der Arbeiten wird für den 24. Oktober zu einem Abschiedsabend mit freiem Eintritt und zahlreichen Aktionen geladen.

Vor der Modernisierung: Meeresmuseum in Stralsund wird zum XXL-Aquarium

