Noch ist eigentlich Winter, aber der Frühling probiert sich in MV schon einmal aus. Schön zu beobachten am Stralsunder Knieperteich, wo das Eis höchstens noch die Enten trägt. Und auch wenn es nicht so mild bleiben wird: Die Vorhersage verspricht weiter blauen Himmel für die kommenden Tage.