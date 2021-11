Bevor der Verein das Vorpommernhus in Klausdorf (Vorpommern-Rügen) verlassen muss, weil die Gemeinde den Nutzungsvertrag gekündigt hat, lassen es die Brüder Podewitz am 6. November auf der Kabarettbühne noch mal ordentlich krachen. So witzig ist das Geschwister-Duo.