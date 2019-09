Stralsunder stellt Ampeln am Bahnhof in Frage

Stralsund

Während in europäischen Nachbarländern hin und wieder mal innovative Ideen zur Verkehrslenkung erprobt und auch dauerhaft eingerichtet werden – zum Beispiel Kreuzungen ohne Verkehrszeichen in den Niederlanden, verlässt man sich in Deutschland lieber auf Ampeln und Schilder. Zwar sind Autofahrer oft genervt von langen Wartezeiten oder machen sich über Schilderwälder lustig, aber unterm Strich haben sich die Systeme doch bewährt.

Eine innovative Idee hat kürzlich auch der Stralsunder Wolfgang Häusler an die Stralsunder Stadtverwaltung herangetragen. An der Kreuzung vor dem Bahnhof könnten fast alle Ampeln abgeschaltet werden – lediglich die Fußgängerampeln an der Bushaltestelle Ecke Jungfernstieg über den Tribseer Damm müssten weiter ihre Arbeit machen.

„Ampeln halten die Autofahrer unnötig auf“

Knapp zwei Jahre wird auf dem Tribseer Damm noch gebaut. Die Straße zählt zu denen, die in Stralsund am meisten befahren werden. „So lange sie gesperrt ist, brauchen wir die Ampeln am Bahnhof nicht“, setzt Häusler an. „Sie halten die Autofahrer nur unnötig auf.“

Kern seiner Idee: Vorrang bekommen der Verkehr vom Tribseer Damm stadtauswärts in die Barther Straße und der aus der Barther Straße stadteinwärts. Dieser führt auf dem Tribseer Damm auf die rechte Spur. Der Verkehr aus dem Jungfernstieg stadteinwärts müsste Vorfahrt gewähren und könnte sich dann auf die linke Spur des Tribsser Damms einordnen. Vorfahrt gewähren hieße es auch für diejenigen, die auf dem Tribseer Damm stadtauswärts geradeaus wollen.

Eine Grafik sagt mehr als 1000 Worte: So könnte der Verkehr am Bahnhof auch fließen. Quelle: Benjamin Barz

„Bestehende Umleitung funktioniert ausreichend gut“

Der wegen der Baustelle stark zurückgegangene Verkehr aus der Seite des gesperrten Teils des Tribseer Damms (Alte Rostocker Straße) müsste ebenfalls Vorfahrt gewähren. „Die Ampelschaltung berücksichtigt da Verkehr, den es gar nicht mehr gibt“, sagt der 80-Jährige, der früher als Verkehrsplaner bei der Stadt gearbeitet hat und heute viel mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Die Verwaltung steht Häuslers Ideen positiv gegenüber – wird ihn aber nicht umsetzen. „Die Vorschläge werden mit teilweise erforderlichen Anpassungen als grundsätzlich realisierbar eingeschätzt und können zu einer Verbesserung der Verkehrssituation führen“, teilt Stephan Bogusch, Abteilungsleiter Straßen und Stadtgrün in der Stadtverwaltung, auf OZ-Anfrage mit. „Allgemein wird die Verkehrssituation an der Umleitungsstrecke auch als verbesserungsfähig eingeschätzt, allerdings funktioniert die bestehende Umleitung ausreichend gut, sodass kein sofortiger und zwingender Handlungsbedarf besteht.“

Befürchtete Havarie blieb bisher aus

Bogusch erklärt zudem, dass das Verkehrsaufkommen am Bahnhof zu hoch sei, um die Ampeln abzuschalten. Man wolle keine Verwirrung stiften. Allerdings sieht er Handlungsbedarf an der Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring. Dort sollen noch vor den geplanten Bauarbeiten die Ampeln erneuert werden. „Sie sind sehr alt.“

Sollten sie ausfallen, müssten erst Fachleute, die schon längst in Rente sind, aus Rostock herantelefoniert werden, weil nur noch sie sich noch mit der Technik auskennen. „Das Risiko wollen wir nicht eingehen“, meint Bogusch. Der Ausfall der Ampeln am Sonnabend war allerdings keine befürchtete Havarie – lediglich eine Glühbirne war defekt. Der Austausch konnte schnell erledigt werden.

