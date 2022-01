Stralsund

Die AfD im Landkreis Vorpommern-Rügen hat angekündigt, in diesem Jahr keine eigenen Kandidaten für Bürgermeisterwahlen aufzustellen. Einen Grund dafür nennt Parteisprecher René Kruschewski nicht.

Auf dem Kalender steht neben der Oberbürgermeisterwahl in Stralsund am 8. Mai (mögliche Stichwahl zwei Wochen später) am selben Termin die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Sundhagen. Zudem soll in Deyelsdorf ein neues Gemeindeoberhaupt ermittelt werden. Amtsinhaberin Sandra Boy hat ihren Rückzug für den März angekündigt.

Auch ohne Kandidaten aus den eigenen Reihen will der AfD-Kreisverband „im anstehenden Wahlkampf flächendeckend Präsenz zeigen“, so Kruschewski. Kandidaten anderer Parteien und ihre politischen Vorhaben wolle man „kritisch beleuchten“. Obwohl die Rechtsaußen nicht anstreben, Verantwortung zu übernehmen, wollen sie doch Wahlempfehlungen abgeben oder „wo es nötig ist“, eigene Kampagnen ins Leben rufen.

Von Kai Lachmann