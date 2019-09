Vorpommern-Rügen: AfD will mehr Schwarz-Rot-Gold

Stralsund

Neun Tage im Jahr wird vor Gebäuden des Landkreises Vorpommern-Rügen die deutsche Flagge gehisst. So sieht es der Beflaggungskalender des Landes vor. Einem Teil der untereinander zerstrittenen AfD-Mitglieder im Kreistag Vorpommern-Rügen ist das zu wenig. Sie fordern, permanent vor Kreis-Gebäuden die Deutschlandfahne zu hissen. Der Landrat solle die Behörden anordnen, die Beflaggung sicherzustellen. „Schwarz-Rot-Gold ist nicht mehr nur ein Synonym für Fußballmeisterschaften, sondern schafft auch jenseits dessen ein positives Zusammengehörigkeitsgefühl, welches es auch auf der kommunalen Ebene zu stärken gilt“, formulieren die Rechtsaußen in einer Beschlussvorlage für den Kreistag, der am Montagabend in Stralsund tagte.

Dario Seifert (AfVR – Alternative Fraktion Vorpommern-Rügen) sagte, die Deutschen würde im weltweiten Vergleich, was den positiven Bezug zur eigenen Nationalität angeht, auf dem fünftletzten Platz liegen. Eine Quelle für die Zahl nannte er nicht. Dennoch: „Da ist noch Luft nach oben. Wir wollen Grundlage schaffen, ein positives Bekenntnis zur Nation im Kreis zu ermöglichen.“ Und immerhin hätten ja auch die Linken 2016 im Landtagswahlkampf das Wort „Heimatliebe“ plakatiert.

„Es fehlt uns ein bisschen das Europäische“

Was folgte, war eine Debatte darüber, was solcherlei Liebe ausmacht und dass sie nicht mit Nationalismus zu verwechseln sei. Der Vorschlag erntete fraktionsübergreifend Ablehnung.

Benjamin Heinke ( CDU) versicherte zwar, dass auch seine Partei patriotisch sei und man sich lange mit dem Antrag beschäftigt habe. Allerdings: „Es fehlt uns ein bisschen das Europäische.“ Die CDU könnte sich mit dem Gedanken anfreunden, nicht nur die deutsche, sondern auch die Flagge der EU zu hissen. Jedoch sei der Landrat gar nicht dazu befugt, eine dauerhafte Beflaggung anzuordnen. Deshalb: keine Zustimmung.

Christiane Latendorf (Linke) lehnte das Ansinnen ebenfalls ab. „Heimatliebe äußert sich nicht über das Aufhängen von Flaggen. Heimatliebe ist das, wo wir leben, wirken und arbeiten, wo wir uns einbringen, auch in den kommunalen Vertretungen.“ Auch den Linken fehlte der Bezug zur Europäischen Gemeinschaft, „ohne die wir hier ziemlich alleine dastehen würden“, so Latendorf.

„Ist Nationalismus nicht mittlerweile überholt?“

Ludwig Wetenkamp (Grüne) warf Fragen auf: „Was haben uns die Fahne und nationale Symbole in der Vergangenheit gebracht? Muss ich meine Heimatliebe durch Flaggen symbolisieren? Brauche ich Nationalismus? Ist Nationalismus nicht mittlerweile überholt?“ Seiner Meinung nach ist die Gesellschaft „schon eine ganze Ecke weiter“. Andere, globale Probleme seien dringender – Stichwort Klimaschutz.

Kristine Kasten ( SPD) brachte dieses Argument ein: „Die Hissung unserer Nationalfahne kennzeichnet für meine Begriffe immer besondere Anlässe. Die Besonderheit sollte uns immer wichtig sein.“ Diese zu erhalten, dem werde dieser Antrag nicht gerechtfertigt.

„Auch wir lieben unsere Heimat und zeigen es vielfältig“

Gerd Scharmberg (Fraktion Bürger für Stralsund/ FDP) wurde sogar persönlich: „Auch wir lieben unsere Heimat und zeigen es vielfältig, auch indem wir hier im Kreistag sitzen, indem wir unsere Kultur leben. Ich zum Beispiel zeige es auch dadurch, dass ich 49 Jahre Feuerwehrmann war.“ Er betonte: „Wir lassen nicht zu, dass denen, die nicht jeden Tag die deutsche Flagge hissen, die Heimatliebe abgesprochen wird.“

Der Antrag bekam letztlich nur die vier Ja-Stimmen der einbringenden AfVR-Fraktion. Der andere Teil der AfD-Abgeordneten verweigerte die Zustimmung, alle anderen Fraktionen ebenfalls.

An diesen Tagen wird geflaggt Neun Tage gibt es im Kalenderjahr, an denen die Deutschlandflagge gehisst wird. Diese sind:27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus1. Mai – Feiertag der Arbeit9. Mai – Europatag23. Mai – Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes17. Juni – Jahrestag des 17. Juni 195320. Juni – Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung20. Juli – Jahrestag des 20. Juli 1944 (Attentat auf Adolf Hitler)3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit2. Sonntag vor dem 1. Advent – Volkstrauertag Zusätzlich wird an Wahltagen geflaggt, also am Tag der Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Landtag sowie zu den Gemeindevertretungen und Kreistagen. Darüber hinaus kann das Land zu besonderen Anlässen eine Beflaggung anordnen.

