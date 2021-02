Stralsund

Die Panne zum Auftakt des Impfens mit Astrazeneca beschäftigt auch die Impfteams im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dabei wurden bisher lediglich knapp 120 Personen mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns geimpft. Die große Mehrheit hat laut Landratsamt hingegen einen Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer erhalten.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass eine erste Charge des Astrazeneca-Präparates in MV falsch gelagert worden war. Mehr als 7200 Impfdosen sollen betroffen sein, verspritz wurden trotzdem etliche davon.

Medizinisches Personal betroffen

„Astrazeneca wird bei uns aktuell nicht mehr verimpft“, sagt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. „Es ist natürlich bedauerlich, dass auch bei uns damit Leute geimpft wurden. Er wurde jedoch nicht für die über 80-Jährigen eingesetzt. Betroffen ist das medizinische Personal.“

Unter anderem Mitarbeiter der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten, vom Sana Krankenhaus in Bergen auf Rügen und vom Helios Hanseklinikum in Stralsund haben den Impfstoff bereits bekommen. Im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald wurden deutlich mehr Astra-Impfdosen verteilt. Allein an der Greifswalder Uni Medizin wurden bisher knapp 200 Personen mit Astra geimpft.

Im Landratsamt würde man nun ganz genau verfolgen, wie es den Betroffenen geht. Vorsorglich wurden alle in einer Liste erfasst, so dass genau nachverfolgt werden kann, wer wann welche Impfdosis bekommen hat.

Bis Dienstag wurden im Landkreis 12 483 Impfdosen verteilt. 10 758 wurden dabei direkt über das Impfzentrum und die mobilen Teams verimpft, weitere 1725 Impfdosen separat über Impfungen in Krankenhäusern wie dem Helios Hanseklinikum in Stralsund. Den kompletten Schutz über das Biontech-Präparat erhielten demnach 4816 Personen, sie erhielten bereits die Zweitimpfung.

Auf der Zweitimpfung liegt momentan auch der Fokus. So erhielten am Montag über das Stralsunder Impfzentrum 74 Personen eine Biontech-1.-Impfung, 482 erhielten hingegen eine Biontech-2.-Impfung. Damit war der Montag insgesamt ein guter Tag. Zusammen mit dem Astra-Impfstoff (27 Dosen) konnten fast 583 Impfdosen verteilt werden. Ein Rekord-Tag, für die insgesamt 85 Personen, die derzeit vom Landratsamt mit der Verteilung der Corona-Schutzimpfung betraut wurden.

„Der Impfstoff von Astrazeneca ist besser als sein momentaner Ruf“, sagt Helios-Chefarzt Ingo Klempien. Er selbst wollte mit seinem Team unter der Woche das medizinische Personal des Hanseklinikums weiterimpfen. Dafür wurden ihm kurzfristig 200 Dosen in Aussicht gestellt, doch diese befinden sich nun in Quarantäne.

„Noch können wir nicht sagen, ob wir ihn weiterverwenden dürfen“, sagt er und verweist darauf, dass das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern die Impfpanne erst aufklären muss. Bei der Charge von Astrazeneca-Impfdosen war am Montag der vorgeschriebene Temperaturbereich von 2 bis 8 Grad für Lagerung und Transport nicht eingehalten worden.

Viele Menschen im Krankenhaus hoffen dennoch auf den notwendigen Schutz im Kampf gegen das Coronavirus. Von den 2000 Personen, die im Hanseklinikum tätig sind, konnten bereits knapp 300 eine zweite Biontech-Impfung erhalten. 59 Angestellte wurden mit „Astra“ geimpft. „Wir sammeln die ersten eigenen Erfahrungen mit dem Impfstoff“, sagt Klempien.

Einfache Lagerung spricht für „Astra“

Derzeit würden sie stärkere Begleitumstände bei einer geringeren Wirksamkeit befürchten. Aus seiner Sicht wäre eine bessere Verfügbarkeit des Biontech-Impfstoffs wünschenswert. Denn: „Astra könne zu einer höheren Ausfallrate beim Personal führen“, sagt Klempien.

Ähnlich wie der Biontech-Impfstoff könnte „Astra“ zu Kopfschmerzen führen. Dennoch hofft Klempien darauf, dass sich die allgemeine Verfügbarkeit von Impfstoff auch dank Astrazeneca bessert. „Nur über Impfungen kommen wir raus aus der Corona-Krise“, erklärt der Epidemiologie. Für Astrazeneca sprechen weiterhin eigentlich einfachere Lagerbedingungen.

Es ist nicht die erste Impfpanne in Vorpommern-Rügen. Zum Impf-Auftakt Ende 2020 wurden acht Pflegekräfte in Stralsund mit einer Überdosis des Biontech-Impfstoffes geimpft. Einige von ihnen litten noch 14 Tage später an Symptomen wie Gliederschmerzen, Schwäche oder Kopfweh.

