Vorpommern-Rügen: Autobahn 20 muss für Bauarbeiten gesperrt werden

Bad Sülze/Tribsees

Die Autobahn 20 muss am Mittwoch, den 30. März 2022, zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees in beiden Richtungen gesperrt werden. Grund dafür seien weitere Bauarbeiten am Teilstück westlich der Trebeltalbrücke, teilte die die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Das beauftrage Bauunternehmen plane unter anderem, Montageleistungen mithilfe von Autokränen durchzuführen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse werden diese von der verbliebenen Fahrbahn ausgeführt. Der Verkehr wird während der Vollsperrung wieder über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet.

Von OZ