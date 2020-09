Stralsund

Die Wirtschaftsförderung in Vorpommern auf einer effektiveren Basis neu zu ordnen, ist für Stefan Kerth ( SPD), Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, ein Prozess, an dem er Freude habe. Dass dieser Prozess seiner Meinung nach nötig ist, daran hatte der Landrat am vergangenen Freitag in einem Gespräch mit Pressevertretern keine Zweifel gelassen. „Zehn Jahre nach der Kreisgebietsreform ist es nicht gelungen, eine einheitliche Struktur in der Wirtschaftsförderung Vorpommerns zu organisieren“, sagt Kerth mit Blick darauf, dass in der Region mit Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG) in Greifswald und der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (FEG) in Pasewalk gleich zwei kommunal finanzierte Wirtschaftsfördergesellschaften nebeneinander an Unternehmensansiedlungen arbeiten.

Noch im September werden sich Ausschüsse dem Thema widmen

Die Diskussion zu einer Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung war Anfang August angestoßen worden, als die Gesellschafter von WFG und FEG – die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, die Hansestädte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern – eine von ihnen in Auftrag gegebene Studie der Unternehmensberatung Agiplan öffentlich machten. Nachdem die Stralsunder Bürgerschaft bereits für einen Ausstieg aus der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) gestimmt hat, will nun auch Kerth die Debatte dazu in die Gremien bringen, die über die Neuordnung zu entscheiden haben. „Ende September wird Agiplan die Studie in den Ausschüssen des Kreistages vorstellen und ich hoffe, dass wir dann bis Dezember Klarheit über die einzuschlagende Richtung zur künftigen Form der Wirtschaftsförderung in Vorpommern haben werden“, sagte Kerth.

Anzeige

Angestrebt werden drei Säulen für die Regionalentwicklung

Diese könnte – sollten die Gremien den Vorschlägen der Unternehmensberater folgen – künftig auf drei Säulen ruhen. Die bisherige Arbeit von WFG und FEG würde in einem Marketingverein für Vorpommern aufgehen. Die Anwerbung externer Unternehmen soll künftig die landeseigene Wirtschaftsfördergesellschaft „Invest in MV“ übernehmen. Zudem würden vorhandene Strukturen zur Wirtschaftsförderung in Landratsämtern und Rathäusern für ihre Aufgaben gestärkt. Auch Kerth will seine Wirtschaftsförderer im Landratsamt in einer klareren Gliederung künftig effektiver zum Einsatz bringen.

Weitere OZ+ Artikel

Es sind Menschen von den Strukturänderungen betroffen

Kritik an einer Art Geheimniskrämerei, mit der die angestrebte Neuordnung in die Öffentlichkeit getragen wurde, ist bereits laut geworden. „Dieser Schritt ist still und leise vorbereitet worden“, hatte unter anderem Torsten Grundke, Vize-Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer ( IHK), angemerkt. Stefan Kerth macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es gewollt war, dass an einem Tag alle Beteiligten auf den gleichen Stand gebracht wurden. „Die Zurückhaltung war notwendig, weil davon Menschen betroffen sind, wenn sich Strukturen ändern sollen.“ Menschen, deren Engagement für die bisherige Wirtschafts-Ansiedelung der Landrat nicht beschädigt sehen möchte. „Das ist Konsens unter den Gesellschaftern“, so der Landrat.

Stefan Kerth lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass sich etwas ändern werde in Sachen Regionalentwicklung. „Wir müssen die Frage klären, ob das, was wir bisher alle kennen, was vielleicht inzwischen auch gemütlich geworden ist, künftig noch zeitgemäß ist.“

Von Jörg Mattern