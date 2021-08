Stralsund

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), verantwortlich für den Busbetrieb im Landkreis, hat derzeit wieder mit Personalengpässen zu kämpfen. In der vergangenen Woche mussten deshalb ab Donnerstag Fahrten gestrichen werden. Betroffen waren in Stralsund die Linien 3, 4 und 6, die den Süden und Westen der Stadt mit dem Zentrum verbinden. Zunächst fielen nur neun einzelne Verbindungen aus, am Freitag informierte die VVR dann darüber, dass es auf allen drei Linien bis Sonntag allgemein zur Taktausdünnung kommt.

Für diese Woche gab es zumindest am Montag keine entsprechende Meldung. Die Einschränkungen werden aber in der Regel kurzfristig, sprich am Morgen desselben Tages, auf der Internetseite www.vvr-bus.de bekannt gegeben. Das hängt damit zusammen, dass die endgültige Personalplanung für den jeweiligen Tag erst zum Betriebsbeginn erfolgt.

Krankschreibungen, Urlaub, fehlende Ersatzteile

„Wir haben gerade eine Gemengelage, die zu Engpässen führt“, erklärt Michael Lang, Sprecher der VVR, die ihren Sitz in Grimmen hat. „Zurzeit verzeichnen wir einen hohen Krankheitsstand mit zum Teil längerfristigen Krankschreibungen. Außerdem sind Fahrer im wohlverdienten Urlaub. Und wir haben neue Kollegen, die aber noch in der Schulung stecken und uns deshalb nicht zur Verfügung stehen.“

Michael Lang, Pressesprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen Quelle: OZ

Um Engpässe auszugleichen, sei es aktuell auch nicht möglich, Beschäftigte aus anderen Bereichen abzuziehen. „Wir fahren gerade überall volle Leistung: Wir haben den Schülerverkehr und in den Urlaubsregionen volles Programm“, führt Lang aus. Parallel werde geprüft, ob Subunternehmer Fahrten übernehmen könnten. Hinzu kämen profane Probleme, dass zum Beispiel ein bestelltes Ersatzteil länger auf sich warten lässt und deshalb ein Bus nicht eingesetzt werden kann. „Das kommt gerade alles zusammen.“

Fast 12 Millionen Fahrgäste Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügenbeschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Der Bereich Beförderung ist mit mehr als 270 Angestellten der größte, hinzukommen Verwaltung und Werkstatt. Die VVR befördert auf 71 Linien mit täglich bis zu 177 Bussen eigenen Angaben nach circa 11,7 Millionen Fahrgäste im Jahr. Das Bediengebiet ist auf den Landkreis Vorpommern-Rügen begrenzt. Vor rund zwei Monaten beschloss der Kreistag einstimmig, dass Landrat Stefan Kerth (SPD) ein Konzept vorlegen solle, wie der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis für die Nutzer kostenfrei funktionieren kann. Wird alles so umgesetzt, wie es die Politiker fordern, soll das Vorhaben zum Beginn des Jahres 2023 umgesetzt werden.

„Bei Corona sind wir Gott sei Dank außen vor.“

Ist der hohe Krankheitsstand womöglich auf Corona zurückzuführen? Immerhin haben Busfahrer sehr viel Kontakt zu anderen Menschen und arbeiten im geschlossenen Raum. „Nein“, antwortet Lang. „Bei Corona sind wir Gott sei Dank außen vor.“ Infektionen habe es bisher im Unternehmen nicht gegeben. „Wir haben konsequent alle Vorgaben umgesetzt.“

Auch die Passagiere müssen ihren Teil dazu beitragen. Sie sind verpflichtet, während der Fahrt eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. Ausnahmen gelten nur für Kinder bis zum Schuleintrittsalter und Menschen mit ärztlicher Bescheinigung. Zudem werden laut VVR-Angaben die Haltestangen, Halteschlaufen, Griffe, Fenster, Sitze und Haltewunschknöpfe täglich desinfiziert.

Busfahrer dringend gesucht, am besten fertig ausgebildet

Personelle Engpässe waren schon 2019, also vor Corona, ein Thema. Damals wurden zwei Linien vorübergehend komplett gestrichen. Aktuell sind drei Vollzeit-Stellen für Busfahrer an den Standorten Stralsund/Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Bergen auf Rügen ausgeschrieben. Die VVR sucht per Bus-Werbung und Hinweisen auf den digitalen Anzeigen nach neuem Personal.

Die Bewerber sollen den Bus-Führerschein aber schon in der Tasche und Berufserfahrung haben. „Wir selbst bilden nicht aus“, begründet Lang. „Aber wir kooperieren mit Fahrschulen. Wenn der Bewerber kein Busfahrer ist, organisieren wir dann, dass er eine Schulung bekommt.“ Das war – coronabedingt – in der Vergangenheit allerdings nur eingeschränkt möglich, weil die Fahrschulen nicht richtig arbeiten konnten. Resultat: „Es fehlen ein, zwei Jahrgänge an ausgebildeten Busfahrern“, sagt Lang.

Von Kai Lachmann