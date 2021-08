Stralsund

Die erste Sitzung nach der Sommerpause hält für die politischen Vertreter des Landkreises Vorpommern-Rügen gleich einige kontroverse Themen parat. Denn am Montag, 30. August, steht um 17 Uhr im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen das umstrittene Tourismus-Mega-Projekt auf dem Bug im Norden Rügens auf dem Programm. Der ursprüngliche Investor ist offenbar abgetaucht, ein neuer soll aber schon in den Startlöchern stehen.

Dirk Niehaus, Mitglied der Grünen im Kreistag und Vorsitzender des Umweltausschusses: „Dass auf dem Bug erst einmal nicht gebaut wird, ist ein positives Zeichen. Wir brauchen eine Begrenzung der Betten, mindestens an den Orten, die jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und wir brauchen nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Tourismus. Projekte, die rein auf Zuwächse ausgelegt sind, müssen der Vergangenheit angehören.“ Die Fraktion werde alle Tourismus-Großprojekte im Landkreis kritisch begleiten. Im Kreistag steht daher ein Antrag der Grünen für ein neues Raumordnungsverfahren für die Bebauung des Bugs auf der Tagesordnung.

Corona-Ordnungswidrigkeitsverfahren sollen eingestellt werden

Ferner fordert die AfD-Fraktion, die Förderschule in Bergen zu erhalten. Die Zukunft des Hauses, in dem mittlerweile keine Schüler mehr unterrichtet werden, sorgte bereits in der vergangenen Sitzung für eine heftige Debatte. Die Partei möchte außerdem, dass im Landkreis alle Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie aufgehoben und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingestellt werden.

Der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler geht es darum, dass die „mangelhaften bis nicht vorhandenen Abdeckung des Mobilfunknetzes im Landkreis Vorpommern-Rügen“ beseitigt wird. Außerdem wollen mehrere Fraktionen, dass die KZ-Mahn- und Gedenkstätte in Barth saniert wird.

Von Kai Lachmann