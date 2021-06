Stralsund

Hortplätze sind knapp. Vieles läuft über Doppelnutzung mit den Schulen. Bisher waren die Träger bei der Schaffung von weiteren Kapazitäten auf sich alleine gestellt. Nun endlich gibt es ein Investitionsprogramm für diesen Bereich. Doch das sorgt eher für Frust als für Erleichterung. Warum?

Erstens fällt die Summe mit 1,66 Millionen Euro für Vorpommern-Rügen deutlich geringer aus als die bisherigen Förderungen, was in der Trägerlandschaft zähneknirschend zur Kenntnis genommen wird. Zweitens sollen die Mittel für die Projekte bis Ende des Jahres abgerufen sein. Heißt: Alles muss dann fertig sein.

So schnell funktioniert keine Planung

„Das ist nicht zu schaffen“, schimpft Thomas Reichenbach, CDU-Bürgermeister in Klausdorf. „Wir wollten im Amtsbereich Altenpleen Förderung in Anspruch nehmen. Aber so schnell hat man die Planung nicht, geschweige denn eine Baugenehmigung. Dazu kommt jetzt noch die Krise in der Baubranche durch die fehlenden Baumaterialien, alles wird teurer.“ Zum Glück hatte man noch eine andere Idee vorbereitet, so dass die Gelder nicht verfallen sind.

Auch Awo-Geschäftsführerin Catrin Dohse schüttelt den Kopf. „Das Geld können nur Kitas in Anspruch nehmen, die ein fertiges Projekt in der Schublade hatten.“ Die scheint es jedoch zu geben. Denn wie Jugendamtsleiterin Dörte Heinrich im Jugendhilfeausschuss betonte, befänden sich zwar alle Projekte noch in der Planung, aber immerhin könnten 663 Plätze gesichert und 38 neu etabliert werden: In Stralsund wäre das eine Einrichtung mit 54 sanierten Plätzen, in Nordvorpommern sind es sechs Kitas mit 625 Plätzen (16 neu, der Rest Sicherung), auf Rügen werden in einer Kita 22 Plätze neu gebaut.

Jetzt nur Restmittel – Förderprogramm soll folgen

„Das sind Restmittel des Bundes. Wir gehen fest davon aus, dass es noch ein umfangreiches Bundesprogramm geben wird. Aber wann, das weiß keiner“, sagt Tino Borchert auf OZ-Anfrage. Der Chef des Kita-Trägers „Lebensräume“ hatte bereits eine Maßnahme vorbereitet, die jetzt aus dem kurzfristig etablierten Fördertopf bezahlt werden kann. „Wir wollen im Hort Abtshagen Akustik- und Schallschutzdecken einziehen und zudem den Fußboden neu machen. Außerdem wird die Spielanlage neue gestaltet.

Kita-Investitionen: Noch nicht mal die Hälfte der Mittel verbaut

Und wie läuft es mit den laufenden Kita-Investitionen? 2,82 Millionen Euro hat der Landkreis aus dem 4. Kita-Invest-Topf für die Phase 2017 bis 2020 bekommen. Bisher ausgeschöpft sind 1,07 Millionen. Das liegt daran, dass die Projekte erst bis zum 30. Juni 2023 beendet werden müssen und derzeit noch einige Maßnahmen laufen.

310 Plätze wurden und werden in vier Kitas der Hansestadt Stralsund neu geschaffen. 81 Plätze sind es in der Krippe, 185 im Kindergarten. 44 sind es im Hort – die sind ebenso wenig förderfähig wie Plätze in Kitas, die durch einen Investor gebaut werden. Das sind die Kita-Projekte in Stralsund:

Die Montessori-Kita in Grünhufe hat im Sommer 2020 ein zweites Haus eingeweiht. Die neue Kita beherbergt die Kinder aus dem bis dahin ausgelagerten Hort im Haus Wiesenblume. Dennoch entstanden 45 neue Plätze für Kindergartenkinder. Jüngstes Haus in der Stralsunder Kita-Landschaft ist der Naturkindergarten an der Stadtkoppel. Die von privater Hand betriebene Einrichtung ist vor ein paar Wochen in Betrieb gegangen. 15 Mädchen und Jungen im Alter ab drei Jahren werden dort umsorgt.

Campus – gleich zweimal in Stralsund

Durch den Neubau des Kindercampus Küstenkinder beim Internationalen Bund werden weitere zukünftige Bedarfe in der Hansestadt abgedeckt. In dem Haus an der Kupfermühle, für das letzten Sommer der Grundstein gelegt wurde, haben 46 Krippenkinder und 99 Knirpse im Kindergarten Platz. Im September soll Einzug sein.

Darüber hinaus plant die „unseKinder gGmbH“ einen Kinder- und Jugendcampus in Knieper West I auf dem Gelände des ehemaligen Plattenwerkes. Integriert in das Projekt ist eine Kita mit einer Kapazität von 37 Plätzen für Lütte ab einem Alter von zwei Jahren. Und dann wäre da noch die geplante Kita des Vereins Lebensräume in Andershof mit 48 Plätzen. Gebaut wird derzeit auch der Ersatz für die marode Kita Spielkiste der Awo (die OZ berichtete).

152 neue Plätze für Nordvorpommern

In Nordvorpommern werden nach Abschluss der Förderperiode 152 neue Plätze in sieben Kindertagesstätten zur Verfügung stehen, 30 in der Krippe, 122 im Kindergarten. So zum Beispiel in Klausdorf, Niepars und Pantelitz. Rügen wurde hier nicht berücksichtigt. Insgesamt sind also in ganz Vorpommern-Rügen 462 neue Kita-Plätze geplant. 340 davon bekommen die Träger aus dem Invest-Programm gefördert.

2020/21 noch mal 2,3 Millionen ausgeschüttet

Mittlerweile gibt es schon ein 5. Invest-Programm für die Jahre 2020/21. Im Gegensatz zu Nummer 4, die noch einmal verlängert wurde, muss dieser Topf bis 30. Juni 2022 ausgeschöpft werden. Rund 2,3 Millionen liegen bereit. Mit dem Geld werden 549 Plätze gesichert (Kita-Sanierung), und zwar 176 in zwei Stralsunder Kitas, 223 in fünf Kitas in Nordvorpommern und 150 in drei Kitas auf Rügen. 112 Plätze werden neu entstehen – 80 in Nordvorpommern und 32 auf Rügen.

Es tut sich also was an der Kita-Front. Für Stralsund sieht es zumindest so aus, als werden keine weiteren Krippen- und Kindergartenplätze gebraucht. Denn wie die OZ kürzlich berichtete, suchen nur noch 34 Familien ihren Wunschplatz. Dies dürfte mit den noch geplanten Maßnahmen realisiert werden. Es ist aber auch festzustellen, dass der Bedarf 2018 viel höher geschätzt wurde. Das Kita-Portal habe jetzt eine echte Bedarfsanalyse geliefert, hieß es in der Stralsunder Bürgerschaft (die OZ berichtete).

